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北台灣329檔期爆冷、推案量突破3300億元 專家：這原因讓建商向前衝

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

住展雜誌統計今年北台灣房市329檔期推案預估量，上演與冷淡買氣逆走的大驚奇，來到約3,339.3億元，再創史上新高，較去年同期熱況的實際推案量增加約251.9億元，年增8.2%。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，去年下半年的銀行房貸滿水位危機與央行打炒房政策，打散買氣迄今元氣未癒，部分建商在不明朗態勢下依然於今年放手一搏，原因還是不少大案接待中心、媒體宣傳、銷售人員等費用成本已規劃支付，難再拖延。

今年北台灣329檔期以雙北為推案擔當，新北市為主力，估達1,466.5億元，居北台灣之首，共占整體逾四成，包括第一環行政區板橋區、新店區、三重區都有大小案遍地開花，其中在府中、央北、二重疏洪道重劃區見新潤、寶路、甲山林百億元大案身影。

而林口區、新莊區兩熱區同樣有所表現，於林口新市鎮北側、下新莊地帶各有長耀、亞昕與馥華的大型指標案推出，拉抬新北市供給熱度。

居次的首都台北市，在此檔期估推出1,102.5億元案量，其中南港區的調車場案就占了千億元，獨挑大樑，餘案以中山區、松山區的宏築與三輝建設新推案稍大，卻皆不到50億元量體，台北市的高房價特性讓建商有一定的謹慎度。

陳炳辰指出，千億大案激勵今年首波預售329檔期，但後繼無力可能是接下來窘境，已傳新北市三重區，與桃園市的A7、青埔一帶，或是新竹市東區的指標案開案時間再往後延至下半年，甚至是明年，直接放棄上半年。

建商 買氣 重劃區

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