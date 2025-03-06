京站首推帶薪「京喜假」最高送5天帶薪假

京站（2942）宣布自2025年3月1日起正式推出百貨業界首創的「京喜假」有薪假別制度，休假天數會隨著工作年資增加，從今年享有1日京喜假，逐年遞增，累積滿3年，更可大幅增加至5日。讓京站全體員工「做越久、玩越多」，以實際行動響應現代職場對生活品質的重視。

隨著Z世代對工作意義與生活品質的重新定義，在台灣職場追求工作與生活平衡已成為主流趨勢，企業紛紛強化員工福利的時代潮流下，京站表示，「京喜假」是京站給所有正職員工的有薪休假，休假天數會隨著工作年資增加，從今年享有1日京喜假，逐年遞增，累積滿3年，更可大幅增加至5日。

近年來，台灣職場文化逐漸重視員工休假權益，越來越多企業推動「休假即充電」的正向理念。京站此次推出的「京喜假」制度，實為接軌全球企業彈性工作制度的創新嘗試。在國際企業中，彈性假期政策已成為吸引頂尖人才的重要策略，京站積極引進這股潮流，打造真正以人為本的職場環境。

面對消費模式多元化與體驗經濟崛起，京站認為，提升顧客體驗的核心，在於擁有充滿熱情與活力的員工。「京喜假」的推出，正是京站實踐永續發展目標(SDGs)中「就業與經濟成長」的具體行動。

此外，京站搶先在去年底也大幅提升薪酬競爭力，「樓面管理規劃專員」一職起薪已高於業界平均水準25%，並提供系統化培訓計畫與國外考察機會，京站不僅在薪酬待遇上走在前列，也將「幸福企業」的理念落實於日常營運中。為了讓員工在快速變化的零售業中找到工作與生活的平衡，京站提供穩定的工作時間與彈性輪班制度，除了每年員工免費健康檢查外，還設有友善的休假計畫。此外，公司也固定每年提供員工國外旅遊，目的地涵蓋世界五大洲。京站在未來也將持續優化員工相關福利，希望藉著幸福的企業文化，可以吸引更多有志之士加入，與京站共同邁向更璀璨的未來。