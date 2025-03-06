預售房市冷 代銷龍頭海悅：議價率已見有感擴大

代銷龍頭海悅（2348）表示，從今年1月消費者房貸餘額年增率9.86％，創下2024年6月以來新低，且建築貸款餘額連續三個月遞減來看，國內房市已進入冷靜期，已可見六都部份地區房價開始鬆動，議價率已見有感擴大。

海悅表示，目前全台在手建案的總銷金額合計約3,300億元，在房市議價率有感擴大下，後續代銷建案陸續開案後，將帶來新的營運動能。

海悅表示，因農曆春節長假海外旅遊暢旺與接連多次寒流來襲，影響建案來客人數，加上房價共識點未達成，使得今年2月合併營收為新2.28億元，累計前2月合併營收7.25億元，均較去年同期減少。

不過受惠3月起「擎天森林」建案將啟動完工交屋作業開始認列營建收入，且後續仍將受益於公司堆疊多項與建商策略聯盟合作開發的建案挹注，包括新北「A3光點」、台中「南悅豐映」與高雄「達麗未來市」等建案依完工交屋時程的貢獻。

海悅表示，惜售姿態已漸鬆動，在六都房市議價率有感擴大下，今年來已陸續出現買賣雙方對房價有共識基礎，成交表現不錯的案例，國內房市有機會逐漸靠攏符合市場期待價格，後續房市交易回溫，海悅將重拾營運新動能。