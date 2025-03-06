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建商想什麼？北台灣329檔期估推3,339億創新高　

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住展雜誌提供
房市示意圖／住展雜誌提供

房市買氣不佳，但住展雜誌統計今年北台灣房市329檔期推案量，出乎意料，多達3,339億元，再創史上新高，較去年同期熱況的實際推案量增加約251億元，年增8%。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，受銀行房貸滿水位限貸、央行打炒房影響，推案市場迄今元氣未復，329檔案量卻仍創高，一來是不少大案接待中心、媒體宣傳、銷售人員等費用成本已支付，難再拖延，如台北市南港區的千億元大案。

二來，今年329檔期，市場普遍不看好，有人縮手，但也有不少建商認為別人不推，競爭對手減少，反而是機會，尤其是對個案有信心的建商，因此上演買氣冷淡，推案逆走的大驚奇。

陳炳辰表示，今年北台灣329檔期以新北市為主力，估達1,466億元，居北台灣之首，共佔整體逾四成，包括第一環行政區板橋區、新店區、三重區都有大小案遍地開花。

其中在府中、央北、二重疏洪道重劃區有新潤、寶路、甲山林百億元大案身影，林口區、新莊區兩熱區同樣有所表現，於林口新市鎮北側、下新莊各有長耀、亞昕與馥華的大型指標案推出，拉抬新北市供給熱度。

台北市估推1,102億元案量，名列第二，其中南港區調車場案就占了千億元，獨挑大樑，餘案以中山區、松山區的宏築與三輝建設新推案稍大，但都不到50億元量體，台北市的高房價特性讓建商有一定的謹慎度。

去年狀態不錯的桃園市，今年329稍收斂，預期總推案約653億元，沒有百億元大案，逾50億元案量分布在青埔、中路、上南崁、龜山市區等地，另外經國、小檜溪、站前、大有、藝文特區等地也見新案亮相。

新竹地區今年檔期僅112.5億元的新案量，新竹縣新豐鄉的富宇新案就佔去一半，其餘四散在竹北市、竹東鎮、湖口鄉、芎林鄉，案量都不大。

陳炳辰指出，千億大案激勵今年首波檔期，但已傳新北市三重區，與桃園市的A7、青埔一帶，或是新竹市東區的指標案開案時間再往後延至下半年，甚至是明年，推案市場可能後繼無力。

不過預期政府短期不會針對房市有新動作，有利市場適應現況，重拾信心，目前台北市內湖區、文山區，與新北市永和區、三重區、新莊區已傳個案好消息，上半年若能逐步去化近期案量，在民眾沒有其他更好的保值資產選項下，長期房市仍保樂觀度。

329檔期推案量。資料來源／住展雜誌
329檔期推案量。資料來源／住展雜誌
329檔期推案。資料來源／住展雜誌
329檔期推案。資料來源／住展雜誌
近五年329檔期推案量。資料來源／住展雜誌
近五年329檔期推案量。資料來源／住展雜誌

元大 建商 房市 重劃區

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