安特羅腸病毒71型疫苗完整三期數據公開 保護力99.21%

國光生技（4142）子公司安特羅（6564）6日公佈安特羅腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）完整三期臨床試驗報告數據，保護力高達99.21%，100%有效降低因腸病毒71型感染引起的住院機率，因擁有優異的保護力和安全性數據，將積極拓展深受腸病毒疫情所苦的東南亞市場，並已於今年二月底向澳門送件提出藥證申請。

安特羅生技公開安特羅腸病毒71型疫苗台灣、越南的完整三期臨床試驗報告，重點包括：

1. 完整三期數據顯示，安特羅腸病毒疫苗整體保護力為99.21%，且在不同的年齡分層（2-11個月，12-23個月，24-35 個月及 35-71個月）保護力皆超過95%。

2. 安特羅腸病毒疫苗降低腸病毒71型感染引起住院的有效性為100%，95%信賴區間為91.14%至100.00%，其統計P值咽峽炎(herpangina)，高達140萬名孩童感染，405名併發重症、78名幼童不幸死亡，其中引起神經系統嚴重併發症主因為腸病毒71型。