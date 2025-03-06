台灣之光！立穩營建《遊獵行腳》連四年勇奪國際建築獎

位於日月潭的頂奢旅宿《遊獵行腳》，近幾年在國內旅宿市場異軍突起，並以野性奢華的概念，連續四年獲得巴黎、法國、加拿大、瑞士及新加坡等海外建築獎，更被比喻為「沒有牆的實驗場」，並肩國際六善集團、安藤忠雄齊名，堪稱台灣之光。

《遊獵行腳》背後的建築者立穩營建，憑藉「鋼鐵般扎實」的施工品質和高效售後服務，帶領團隊打出「世界盃」格局，更是部分獎項中全台唯一上榜旅宿，立穩營建董事長陳舜智說：「盼來訪的旅人得到另一種生活體驗。」

具有深厚建築底蘊的《遊獵行腳》，背後由立穩營建一手操刀，該公司本業長期深耕中部地區，以「營造職人」為目標，手中在建工程逾2,000多戶、20多案，承攬量達100多億元，住宅類興建案量站穩中部業界第一。

另外同時包含廠房、醫院等工程，還有近期最受矚目的嘉義台版迪士尼城堡「歐樂沃築夢城堡」，未開幕即轟動，都是由立穩一磚一瓦興建而成。

本業持續成長之餘，近年立穩轉戰休閒事業，以一手打造的頂奢旅宿《遊獵行腳》積極參與國際建築競賽，短短四年期間獲得七項國際大獎肯定。其中像是「2024瑞士BLT建築設計獎 BLT BUIDE DESIGN AWARDS」，每年來自全球一線品牌和建築師作品角逐，頂級酒店包含像是悅榕莊ALULA頂奢沙漠別墅、六善集團瑞士南部SIX SENSES CRANS-MONTANA，皆以無縫融入大自然環境獲獎。

該獎也集合世界建築大師，包含扎哈．哈迪德建築師事務所 (Zaha Hadid Architects)、安藤忠雄等大師皆有作品入選該獎項，含金量相當高。日月潭的《遊獵行腳》則成為台灣旅宿業者唯一獲獎者，以「野性奢華」、「沒有牆的實驗場」，獲選評審團最愛的建築設計。

陳舜智分享：「營造業與旅宿業兩者雖然都與建築相關，看似同質性，實則差異很大，營造業著重按部就班的施工流程，而旅宿業除了硬體之外，更著重服務細節，要掌握每位顧客的喜好，並創造與眾不同的生活體驗，才能讓旅人得到他要的生活感受。」

例如耗費數年完成的《遊獵行腳》，為實踐「ESG」的概念，以木紋混凝土板、碳化軟木、玻璃、竹牆、枕木和不鏽鋼板營造出一種質樸的美感，而混凝土承重牆板則構成了結構的基礎。

樹屋的鋼框架是一項重大的工程挑戰，使建築能與自然和人類和諧共存，也被評審選為「沒有牆的實驗場」，獨具創新、永續生活理念。

然而要打造獨特的頂級旅宿，首先得確保施工品質，尤其在營造日益缺工的窘境下，立穩如何保持高水準的施工品質並滿足客戶需求，成為各界好奇的重點，也是《遊獵行腳》獲獎背後的隱形亮點。

陳舜智強調：「挑營造等於挑品質！」立穩在工程的每個階段都秉持高標準，將「品質」作為建設項目的核心，無論是基礎建設、鋼筋安裝，還是房屋結構的細節處理，都嚴格遵循標準作業流程。

陳舜智舉例，除了從多方渠道吸納專業人才，還要強化現有專業知識與技能，例如一年高達百場教育訓練課程投入大量資源，且每個工地的團隊配置經過縝密規劃，以一致化的檢驗標準及管理把控程序，只要一個步驟不對，馬上檢討，確保同仁都嚴格遵循標準作業流程、進而克服品質挑戰，並降低人力不足而可能出現的問題，維持工程品質不打折。

「立穩營建每一個工程的完成，並不是服務的終點，而是全新承諾的開始」陳舜智說，除了施工品質外，售後服務也是品牌核心。公司匯聚200多位經驗豐富的管理人才與近50位技術專才，隨時待命解決任何問題。無論是設備故障、維修需求，或是其他大小事，都能快速反應、有效處理。