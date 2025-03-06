台南市楠西區晚間連二震 南科無恙 群創機台復歸中
台南市楠西區今（5）晚間21時27分許發生芮氏規模5.2、深度14.3公里地震，嘉義、台南及高雄最大震度4級。22時10許再發生芮氏規模3.8、深度14.1公里地震，楠西區最大震度3級。
南科管理局局長鄭秀絨表示，21時27分的地震台南園區測得3級、高雄園區為2級，各園區廠商、水電氣、污水廠、公有建築及營建工程運作正常。
根據中因氣象署發布的地震資訊，這起地震，台南市、高雄市及嘉義縣部份地區最大震度為4級。台南是為：楠西區、曾文區、新化區及善化區。高雄市為甲仙區，及嘉義縣大埔、番路兩鄉。
群創（3481）表示，第一時間已照標準程序，以確認廠區人員安全為優先，目前人員安全；台南廠區部分機台啟動保護性自動停機，已進行系統檢查中。
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