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橋科周邊釋出1.8萬坪工業用地 中小企業擴廠有譜

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄燕巢區中安路344號土地的「橋科之鑽」，屬都市計畫區零星工業區及農業區，總面積1.8萬坪，可分割為220坪到600坪銷售供應中小企業建廠。圖／天威商用不動產提供
高雄燕巢區中安路344號土地的「橋科之鑽」，屬都市計畫區零星工業區及農業區，總面積1.8萬坪，可分割為220坪到600坪銷售供應中小企業建廠。圖／天威商用不動產提供

台積電進駐高雄設廠，S科技廊帶成形，帶動楠梓、橋頭與岡山等區房地上揚，卻也造成台積電下游供應服務廠商，擴廠設點一地難求窘境，不動產業相中產業需求，投人整合傳產土地，宣布推出1.8萬坪的「橋科之鑽」廠辦用地招商，將分3期開發，總銷估計達50億元，預估可創造1萬個就業機會。

天威商用不動產表示，位在燕巢區中安路344號土地的「橋科之鑽」，屬於都市計畫區零星工業區及農業區，總面積1.8萬坪，可分割為220坪到600坪銷售，每坪開價估計36萬元起。

天威商用不動產指出，受半導體S廊帶帶動，政府預計在橋科園區投137億元興建公共建設，吸引許多大型廠商進駐，土地稀缺，但也傳出科技廠下游的供應服務商，找不到地建廠窘境。這次「橋科之鑽」釋出的土地，可滿足科技廠下游的設備廠與倉儲等業建廠需求。

天威商用不動產執行長林治域說，橋科之鑽第1期將釋出5000坪土地，地點緊鄰橋科，15分鐘內就可抵達，距高速公路也近，交通便利，已吸引10多家科技產業的設備商洽詢。

他透露，1.8萬坪基地屬於一家傳統產業所有，因第一代有意退休，天威遊說委託銷售，希望為高雄引進更多產業，創造更多就業機會。

翰基不動產估價師事務所估價師蘇楷鈞指北高雄近來的工業用地，年年都上漲，目前每坪大約30萬元，區位好的工業用地，有的每坪已達40萬元。建築事務所總經理楊語彤則表示，「零星工業用地」的建蔽率達70％，容積率210％，約可興建6層樓高建築，使用效益高。

天威商用不動產執行長林治域表示，橋科周邊工業用地稀缺，中小企業擴廠設面臨一地難求困境。記者王昭月／翻攝
天威商用不動產執行長林治域表示，橋科周邊工業用地稀缺，中小企業擴廠設面臨一地難求困境。記者王昭月／翻攝

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