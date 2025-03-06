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我對美貿易逆差逾3倍 學者：台灣敢對美農產課稅嗎

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

美國總統川普宣布四月二日起將對進口農產品加徵關稅，去年台灣對美農產品出口值約八點八億美元，進口值卻高達近卅八億，貿易逆差逾三倍。不過專家憂心，從開放萊豬到台積電對美擴大投資，台灣手上幾乎已無談判籌碼，若美加徵的是對等關稅，台灣敢對美農產品課稅嗎？

據農業部統計，去年美國對台農產品進口值近卅七點九八億美元中，以活畜禽及肉類九點八億美元最高，其次是穀物及其製品八億，水果、堅果及其製品則占三點八億。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，假如美國對外加徵的是對等關稅，台灣敢據理力爭，對從美國進口的大宗穀物也課稅，或要求農產品豁免嗎？

徐世勳說，從過去開放萊豬到這次台積電擴大對美千億的投資，台灣對美國已沒有談判籌碼，而丟出籌碼也未獲得任何有利台灣的承諾，證明壯大台灣、台美共好是不存在的。

徐世勳還提到，世界貿易組織（ＷＴＯ）規範，關稅應逐年調降，結果現在大家都在調高關稅，很多甚至是報復性調高，導致ＷＴＯ貿易制裁機制一團亂。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示，關稅目的在於保護國內農產品，但美國已是農產品出口大國，各方對於美國加徵農產品關稅的原因還是摸不透，很可能是要對各國施加壓力，藉以增加對進口國其他議題的談判籌碼。但台灣出口到美國的農產品不多，即使加徵關稅，影響也相對沒那麼明顯。

川普 關稅

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