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最大外銷市場在美國…川普關稅戰 蘭花農憂心

聯合報／ 記者萬于甄李柏澔／連線報導
台南作為全球蝴蝶蘭最大出口地，台南市長黃偉哲表示，將持續關注川普政府政策走向，適時提供蘭花業者必要性協助。記者萬于甄／攝影
台南作為全球蝴蝶蘭最大出口地，台南市長黃偉哲表示，將持續關注川普政府政策走向，適時提供蘭花業者必要性協助。記者萬于甄／攝影

台灣蝴蝶蘭去年出口一點五億美元，第一大外銷市場就是美國，美四月二日起將對進口農產品加徵關稅，蝴蝶蘭恐首當其衝。台南蘭花業者說，如果真的課稅，「對產業不會是一件輕鬆的事」。

業者憂心不已，農業部表示，將持續掌握美國政策發展，包括加徵關稅等作法的實施方式、對象等更多細節，並與美方緊密聯繫，持續滾動研擬我國後續因應及對策，重要的是維持國內產業發展及國際競爭力。

台南市長黃偉哲說，台南為全球蝴蝶蘭最大出口地，將持續關注川普政府政策走向，適時提供蘭花業者必要協助。

台灣蝴蝶蘭對美貿易依存度高，台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼說，輸美的蝴蝶蘭以種苗為主，再由美國業者接力培育，川普將課徵進口農產品關稅的消息傳出後，蘭花業者都密切關注，如果美國課徵關稅，無疑又增加成本，對蘭花產業來說不是一件輕鬆的事。業者憂心一旦美國課徵關稅，勢必影響蘭花出口美國市場的布局。

台南市農業局表示，美國是台灣蝴蝶蘭重要出口國，蝴蝶蘭在美國最大競爭對手是荷蘭，但美國對我國及荷蘭的蝴蝶蘭皆免關稅，也各擁不同市場。

台南市農業局表示，由於川普政府的農產品關稅政策尚未明朗，未來是否改變，市府會抱持審慎態度持續關注，並與蘭花業者保持聯繫，提供必要的協助。

川普 關稅

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