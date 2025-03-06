打紅鏈！貨櫃海運掀完美風暴 長榮、陽明、萬海躲過暴風圈

川普「非紅鏈海運計畫」玩真的，全球貨櫃輪市場掀起超完美風暴。根據外電，美國正擬訂一項行政命令，未來航商持有的大陸製船舶數量占比逾25%，若航經美國港口將被課以高額費用。

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）均未受限，將躲過暴風圈，迎來運價上漲、轉單（艙）紅利。

外電報導，美國總統川普正以「振興美國造船業」為名排除中國大陸海上供應鏈，發起一場海上貿易運輸供應鏈大戰，根據一份草案摘要顯示，這項行政命令包含18項措施，包括對進入美國的大陸製船舶和起重機調高徵收費用。

依據國際專業機構統計資料，貨櫃三雄包括長榮、萬海、陽明，目前航行北美船舶中都沒有大陸訂造船舶，無論現有、在製陸製船舶占比也均未跨過「川普紅線」，競爭力大幅提升。

全球指標貨櫃航商中國製船舶概況 圖／經濟日報提供

全球各大指標航商目前航行北美船舶中，採用大陸製造船舶數量比重超過25%的航商包括中遠、東方海外，兩家公司整體陸製船占比達51%，第二高業者為以星（ZIM）占比32%，三家都超標；接近川普紅線的業者為達飛（CMA）比重為21%。

目前各大航商訂造中船舶為大陸製占比調查報告顯示，陸製比重最大的是全球貨櫃航運龍頭地中海（MSC），向大陸下單船舶比重達94.5%，馬士基（Maersk）在大陸訂製船舶比重為68.9%，赫伯羅德（Hapag-Lloyd）68.4% ，達飛64.4%，海洋網聯船務（ONE）約61.1%，長榮為23%。

國內航運業者指出，川普此意向逐步從「喊話」進化到行政命令。

據了解，針對大陸製船舶課徵費用條件方面，是針對特定航商擁有的總船舶數中，若大陸製船舶比重達到25%或以上，即課以高額費用。

上述多家大型航商的大陸製（或在製）船舶比重都在規範的25%以上，運力將大幅受限，國內貨櫃三雄大陸製船舶比重低，未來將不在限制之列。

業內預期，貨櫃三雄不僅將享受運價上漲帶來的紅利，也同步獲得艙位轉移（轉單）效益。

不僅大陸製船舶受限，根據外電，港商李嘉誠擁有的巴拿馬運河兩端港口出售給美國財團貝萊德，象徵海運業「碼頭競爭之戰」悄悄開打。

長榮全球碼頭布局最積極，萬海加碼台灣及美國，陽明美國、台灣都有專門碼頭，競爭力提升。