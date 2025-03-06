陽光行動／遠離「漂綠」：永續揭露A到A+／培育綠能人才 還差一截

台灣法治會計學會理事長、東吳大學會計學系教授李坤璋觀察，面對愈來愈嚴格的ESG要求，每一個參與其中的人，法律風險都很大，尤其現在上市櫃公司最頭痛的就是，主管機關要求這麼多，但是公司卻找不到適合的人才。

兆豐金控（2886）總經理蕭玉美直言，目前最缺的就是綠能人才，「非常搶手，同業都在搶」。以金融業來說，舉凡評估綠能專案的風險與效益、設計綠色金融產品及確保符合法規，都需要懂綠能的人才一起加入。

李坤璋說，就防止漂綠，第一個關鍵就是要有「人」，因為ESG的核心是永續，不僅是環工、社工、法律專業，ESG更需要的是能跨領域重新將專業排列組合的人才，問題是，台灣的大學教育針對ESG專門人才有系統的培訓才剛起步。

他也反問，「現在有多少大學的會計系，把永續揭露準則S1、S2當成必修課程？」如果都沒有，但是主管機關要求上市櫃公司必須遵循，會計師事務所必須去查核，到哪裡找人才？台灣的大學教育如果不隨現況調整，只會被ESG追著跑，落入漂綠陷阱只是一步之遙。

另一方面，企業要製作永續報告書，會計師事務所或是查驗證機構未來也要派專人查核永續報告書，人才培育實在不能等。安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲就舉例，國際永續會計準則機構（SASB）將全球經濟分為11個領域、77個行業，像是電力公用事業、製藥業、銀行、保險、航空公司等，每個行業有自己的ESG重大議題及指標，分工如此細緻，「有人能全部都懂嗎？」他認為，未來ESG人才勢必要分工更細，且要與時俱進。