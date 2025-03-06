陽光行動／遠離「漂綠」：永續揭露A到A+／六大樣態 魔鬼藏在細節中

國際機構對漂綠有不同定義，金管會則在《金融機構防漂綠參考指引》中，定義「漂綠」為：在永續相關聲明、行動或陳述中，提供無法讓人清楚理解或過於誇大的訊息，或僅選擇性揭露正面影響或缺乏證據支持其永續特徵的訊息，進而誤導金融消費者、投資人或其他市場參與者判斷。

金管會還提供十個非真實例示，例如，某金融機構宣稱其綠色債券募資全數用於支持綠色產業，但實際上也有資金流向生產高碳排產品的企業，這是「聲明與事實不符」。另外，有些機構可能只提正面資訊，而隱藏或未揭露那些可能影響消費者或投資人判斷的重要限制或負面訊息，那就是「選擇性揭露」了。

此外，非營利智庫「行星追蹤器」（Planet Tracker）在2023年1月發布報告，將漂綠歸納出以下六種形式：

1、擠綠（Greencrowding）：企業透過加入綠色聯盟或倡議組織，藉此隱藏其在永續方面無實質作為。

2、顯綠（Greenlighting）：強調產品或服務中較環保的特點，但對其他可能破壞環境行為避而不談。

3、移綠（Greenshifting）：企業暗示消費者也有環境保護責任，藉此轉移自身的環境責任。

4、貼綠（Greenlabelling）：將產品包裝成符合環保或永續，實際上禁不起仔細檢驗。

5、洗綠（Greenrinsing）：企業在實現ESG目標前頻繁更改目標，或喊出難以實現的口號。

6、噤綠（Greenhushing）：為避免投資者審查，選擇性隱藏或減少揭露自身的永續進展。