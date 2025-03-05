昱厚生技嚴重氣喘鼻噴新藥 探索性二期臨床數據達標

興櫃生技股昱厚生技（6709）5日宣布，旗下嚴重氣喘鼻噴新藥AD17002的探索性二期臨床試驗結果，不僅安全性達標，更能明顯改善患者的肺功能狀況、緩解發炎並降低血液與痰液的嗜酸性球數。本次臨床人體試驗成果將於3月初的美國過敏氣喘與免疫學會年會（AAAAI）發表。

昱厚生技總經理徐悠深表示，AD17002治療嚴重氣喘的探索性二期臨床試驗，由專注氣喘研究與治療的國內胸腔醫學翹楚、現任台北醫學大學醫學院教授郭漢彬醫師主持，針對控制不佳的中度至重度嗜酸性白血球表現型氣喘患者給予AD17002，進行深度機制探索與驗證潛在療效。

本次試驗共計收受16位病患，分成三個劑量組，每週兩次自行鼻噴投藥，連續五週的治療，歷經逾一年的追蹤觀察結果顯示，AD17002的安全性與有效性皆符合預期，成功達標。

其中在有效性方面，使用AD17002治療的組別，可提高肺第一秒用力呼氣量FEV1（最佳改善~260mL），表示改善了肺功能；同時一氧化氮（FeNO）、IL-4與IL-5等表現量皆呈現降低，顯示AD17002能緩解發炎。

此外，由於嗜酸性球是診斷嚴重氣喘、以及評估預後的關鍵指標項目，這可藉由肺部中的痰液或經由抽血檢驗。本次試驗結果發現，使用AD17002能降低血液與痰液的嗜酸性球數（血液降~36%，痰液降~16.25%），安慰劑組則沒有明顯改善趨勢。

徐悠深指出，氣喘是一種發炎性呼吸道疾病，患者會有胸悶、呼吸困難等症狀，嚴重影響生活品質。目前控制氣喘並防止惡化的主要方式是以吸入式類固醇（ICS）為主，但嚴重型氣喘病患並無法藉此獲得有效控制，甚至針對控制不良的ICS患者，都可能必須時時面對突發的氣喘病惡化（exacerbation）或肺功能永久性惡化的風險。因此，AD17002的探索性二期臨床試驗結果是一個重大突破。

AD17002為免疫調節蛋白藥，是從昱厚生技自有的核心去毒LTh(αK)技術平台開發出來，也是目前全球罕見的「鼻噴劑型蛋白質藥物」創新藥物。AD17002藉由誘導呼吸道上皮細胞產生第一類干擾素等機制，進行包含嗜酸性白血球在內等發炎因素的調控，在由郭漢彬醫師主導的二期臨床試驗已有初步成果，可讓中重度嗜酸性球氣喘病患的病情得到控制與改善，昱厚有信心推進下一階段開發，預計今年年中將申請新藥查驗登記用的二期臨床試驗，為擴大臨床試驗的覆蓋範圍和數據的可靠性，規劃採取多中心模式，爭取藥物的及早上市，提供病患有效且更方便的治療選項。

根據統計，全球氣喘病盛行率並未受惠醫療與衛生環境進步改善，而是逐年上升，估計全球氣喘病患高達3.5億人，平均每五位就有一人控制不佳，造成每年超過40萬人死亡，對國家社會是一個重大醫療支出負擔，相對的，也是個重要的醫藥市場。依據Value Market Research（VMR）發布的研究報告指出，全球氣喘治療市場規模將從2023年的320.8 億美元，至2032 年將達近534.7億美元，複合年成長率為5.84%。