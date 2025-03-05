國際航點拓增、門戶計畫推動台中國際機場特區房市看俏

台中市政府於2024年積極增設多條台中直飛航線，帶動「台中國際機場特區」的區域發展，交通利多也吸引人口置產。市調顯示，區域內「麗景風和」、「龍寶和臻邸」、「富宇臻藏」及「精銳南斗路新案」等指標建案陸續登場，展現強勁發展潛力。

隨著疫情解封，出國旅遊熱潮強勁復甦，出國人潮持續增長，促使台灣出發的國際航班增加次和添購新機，近日，航空三雄也啟動了千億的購機計劃。根據交通部觀光署統計，113年1至11月台灣旅客出境人數突破1,550萬人次，反映出國際旅遊業的持續暢旺。

根據交通部民用航空局統計，去年台中機場總旅客人數已突破200萬人，中央同步推動「台灣地區民用機場2040年整體規劃」，將台中機場定位為「區域門戶」，預估2040年旅客量上看400萬人次。

市府規劃配合航廈北移，並推進捷運藍線延伸至機場，串聯中彰投快速道路，全面提升交通便利性。此規劃與「桃園航空城」模式近似，桃園因高鐵、機捷與大園交流道等交通建設，區域房價大幅上揚。市場預期，台中國際機場特區在交通利多帶動下，可望吸引特別注重便捷效率與機能的中科菁英，房市後市可期，沙鹿區發展潛力更備受各界看好。

其中，金昌隆建設鎖定中清路「台中國際機場特區」推出新案「麗景風和」，主打40至48坪純3房產品，基地面積達1,088坪且三面公園環繞，擁豐富綠意與高生活品質。

「麗景風和」由國際建築大師張德昌設計，憑藉打造過七期豪宅的經驗與高度，融合優雅建築曲線與實用功能，全案室內樓高三米四，全戶至少三面採光，四分之一戶數更享有同級產品罕見的四面採光，居住空間開闊明亮，配備歐洲進口廚具、義大利電器及TOTO衛浴，展現高端住宅質感。

該案地段極具優勢，周邊學校與商場林立，購物或餐飲皆便利可及，緊鄰國道三號，車行至台中機場僅需約5分鐘，步行即可到達捷運橘線O3站，憑藉便捷的交通及生活機能優勢，備受置產族群青睞，據實價登錄揭露，目前預售實登價格已站上4字頭。

市場上其他指標建案也展現沙鹿的區域實力，龍寶建設首度進軍沙鹿區，推出合建案「龍寶和臻邸」，規劃37至49坪，3、4房產品，總戶數僅52戶，住戶型態單純，目前個案最高成交單價已達52.1萬元。

富宇（4907）在鄰近捷運藍線B4沙鹿站推出的「富宇臻藏」，以單價56.14萬元、總坪數37坪兩房兩廳，寫下近一年區域成交新紀錄。精銳建設繼「精銳錦」之後，看準海線發展潛力，也預計在沙鹿推出「南斗路新案」。