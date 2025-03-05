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永虹先進攜手歐洲航太複材大廠Syensqo 與漢翔簽訂MOU

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
永虹董事長吳家幸(左起)、Syensqo集團全球執行副總裁Fabrizio Ponte、漢翔總經理馬萬鈞。永虹先進提供
永虹董事長吳家幸(左起)、Syensqo集團全球執行副總裁Fabrizio Ponte、漢翔總經理馬萬鈞。永虹先進提供

永虹先進（6618）5日宣布，攜手歐洲航太複材大廠Syensqo與漢翔航空，於巴黎航空展簽訂三方戰略合作備忘錄MOU，共同開發商用航太與工業市場的熱塑性複合材料解決方案，進行推廣、開發與銷售的全方面合作。

永虹先進南投新廠也正式通過航太AS9100D航太品質系統認證，成為全台首座具備航太熱塑性碳纖維複合材料生產能力的廠房，並陸續送樣給國際客戶測試，將取得來自國際市場的訂單，為營運增添成長動能。

永虹先進表示，南投新廠導入全新航太智能生產設備，而隨著此次認證通過，永虹先進已成功接獲來自國際市場的訂單，預計將於今年第2季開始試量產出貨。

目前訂單主要集中在高端複合材料熱塑大尺寸板材產品，應用領域涵蓋航空航天與高階工業等高附加值產業，未來期望在產能達滿載下，實現年產值15億元的目標。

滿足中高端市場需求，永虹先進將搭配模具生產1.2m × 2.4m規格的熱塑性碳纖維板材，成為亞太地區首家具備該規格量產能力的企業。該產品可廣泛應用於飛機內裝複合材料零組件次、要結構件及各類航空器部件。

此外，公司也正積極與AI伺服器機櫃、新能源車、高速鐵路、人形機器人及無人機等領域的客戶洽談合作，預計將逐步導入專線量產，進一步拓展市場版圖。

永虹先進為台灣唯一具備航太等級高階熱塑性碳纖維複合材料生產技術的企業，其產品具有重量輕、耐熱性佳、高強度等特性，並可透過熱塑焊接工藝減少傳統金屬鉚釘扣件的使用，進一步降低結構重量與成本，符合現代航太產業對環保永續與高效能材料的需求。

永虹先進表示，熱塑性碳纖維複合材料具備可回收性及常溫儲存優勢，符合全球ESG節能減碳的發展趨勢，該熱塑碳纖維複合材料已持續擴大，將成為未來主流材料。

歐洲航太複材大廠Syensqo由全球知名的索爾維集團(Solvay Group)於2023年分拆成立，主要致力於推動特種化學品與材料領域的創新與發展。

Syensqo於3月4日至6日參加法國巴黎JEC全球複合材料展期間，與永虹先進攜手開始對外推廣，Syensqo並於展會上與漢翔及永虹簽署三方合作備忘錄，共同開發商用航太與工業市場的熱塑性複合材料解決方案，進行推廣、開發與銷售的全方面合作。

未來，永虹先進將持續拓展熱塑先進材料技術在AI伺服器機櫃、無人機與人形機器人方面的應用，為公司營運再添成長動能。

航太

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