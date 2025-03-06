連鎖效應／蜜雪冰城重視培訓 譜寫傳奇

1997年來自農村的大學生張紅超在鄭州開始了創業人生，蜜雪冰城的前身「寒流刨冰」歷經四次創業三次倒閉，跟著鄭州崛起的腳步，店開到哪裡拆遷也如影隨形。

「愈拆愈旺」是早期蜜雪人自我安慰的說法，跌跌撞撞的開店過程，直到2014年「蜜雪冰城家常菜館」在鋁廠大院開張，也終於確認了「冰淇淋與茶」的小型外帶店模式，蜜雪冰城的茶飲加盟隨之展開。

歷經近三年的迅猛發展，剛觸及5,000店規模的蜜雪，遭遇高速展店之後強大的反作用力，門店經營不善而倒閉逾2,000店，當時的高階團隊雖對未來有信心，也不免內心慌亂。

其實以正面的觀點來看，當時的蜜雪具備三大利基：一是開店成功率逾六成；二是銷售品項較一般茶飲連鎖簡單，當時的菜單銷售總品項數約30多個商品，遠低於同業平均50個（目前已達同業水準）；三則是供貨給門店的原物料以常溫配送為主，此三大利基揭示著當時有3,000店的蜜雪冰城，應該要往上游整建供應鏈。

蜜雪冰城是大陸茶飲在香港掛牌的第四家品牌連鎖，亦是規模最大的一家，掛牌首日市值達千億港元（約新台幣4,000億元），而且是這四家掛牌的茶飲企業唯一一家沒有在首日破發的品牌，收盤漲幅43.21%，每股290港元。

早在2019年即大力度投資供應鏈，蜜雪冰城在河南溫縣的產業基地超過2,000畝。蜜雪冰城自2020年站上一萬店後，在大陸用兩年1.5萬店的速度展店，目前大陸店數超過4萬店，為何可以一年開近萬店呢？

秘密就在蜜雪的產業園中，其間除工廠、物流中心聚落之外，有一幢培訓中心，緊鄰可供300人住宿的宿舍和食堂，每招收一家新店，選址確認後，加盟者帶著團隊入住培訓中心，進行為期三天的封閉式培訓。

培訓中心一比一的實店訓練場配備12間以上，還有等量的專門訓練收銀（POS）培訓場，再加上培訓教室，可同時訓練100組加盟店，封閉培訓結束後分發到就近的各教育訓練店固化操練，一年培訓萬店也不成問題。

一般加盟連鎖企業組織的核心架構是加盟招商、開發選址（包含建店），再到市場營運，但大陸千店規模的加盟企業則是加盟招商、開發選址（造店）、開業培訓（造人），以至市場營運，也就是說要形成規模以上的加盟連鎖，開業培訓是重要的組織機能。古茗茶飲在5,000店之前，甚至是培訓部人數多於營運部。蜜雪冰城的市場營運部，其督導細分為開店督導和營運督導，即是重視開店機能的做法。

從一家店看蜜雪，就是一家小店；但從4萬5,000店看蜜雪，年營收逾人民幣250億，規模經濟不容小覷，蜜雪此次IPO以202.5港元一股定價，申購額達到1.8萬億港元，超過快手，創港股史上最高。

目前兩岸各有四家品牌茶飲連鎖在當地資本市場掛牌，但台灣掛牌茶飲品牌市值最大的六角（Chatime ）市值僅蜜雪的5%不到，珍珠奶茶發源地的美名無法較量，唯有深耕品質，台灣茶飲的未來須靠創新取勝。