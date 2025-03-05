高雄市林園產業園區近2萬坪地5月5日標售 總底價14.5億元

商仲業者仲量聯行受託辦理公開標售位於高雄市林園產業園區特種工業區約近2萬坪土地在5月5日公開標售。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，該土地座落於林園產業園區內，面積達 19,638.30 坪，地塊方正，原所有權人為外商公司，目前廠房建物及相關設施設備均維護良好，處於關廠狀態。

吳瑤華指出，目前林園產業園區周邊土地每坪成交價約在 9.5 萬元左右，本次標售土地總底價為 14.5 億元，換算每坪土地單價約 7.3 萬元，對有意進駐林園產業園區的企業而言，屬難得機會。

計畫在5月5日標售的高雄林園產業園區特種工業區19,638.3坪地，該地位於林園產業園區中，而高雄市林園區地理位置優越，距離高雄港約 13 公里、高雄市區約 25 公里，另外距高速公路、小港機場約 20 分鐘車程；且高屏 40 米沿海公路貫穿本區，大幅提升對外交通便捷性。

林園產業園區所進駐產業之結構相當完整，主要進駐產業廠商包括化學材料製品製造業、化學製造業等，知名企業如中油、台塑、李長榮、東聯、信昌、台石化、台達、台苯、台氯南亞、良聯、和益等，園區形成強大產業聚落。

仲量聯行指出，近期國際石化產業有望迎來多項利多政策，包括美國相關政策有助於增加石油、天然氣產量，提升美國能源自主性；且削弱對化石燃料產業的環保監管，取消多項推動可再生能源發展的措施，並為傳統石化能源業者提供更為寬鬆的經營環境。

仲量聯行表示，儘管美國總統川普啟動的貿易戰或許在短期內對美國石油出口造成影響，但長期來看，這些政策有助於降低能源價格，緩解通膨壓力，進而提升經濟活力；相關政策變動，預示著美國石化產業將在未來數年內迎來新的發展機遇。