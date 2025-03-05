快訊

王大陸涉教唆打司機 動手3嫌無幫派背景…晚間移送新北檢

北市萬華大規模停電 台電證實高壓電纜故障：影響7千多戶

140萬卡友看過來！玉山家樂福聯名卡8月底到期 中信統一集團聯名卡登場

高雄市林園產業園區近2萬坪地5月5日標售 總底價14.5億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

商仲業者仲量聯行受託辦理公開標售位於高雄市林園產業園區特種工業區約近2萬坪土地在5月5日公開標售。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，該土地座落於林園產業園區內，面積達 19,638.30 坪，地塊方正，原所有權人為外商公司，目前廠房建物及相關設施設備均維護良好，處於關廠狀態。

吳瑤華指出，目前林園產業園區周邊土地每坪成交價約在 9.5 萬元左右，本次標售土地總底價為 14.5 億元，換算每坪土地單價約 7.3 萬元，對有意進駐林園產業園區的企業而言，屬難得機會。

計畫在5月5日標售的高雄林園產業園區特種工業區19,638.3坪地，該地位於林園產業園區中，而高雄市林園區地理位置優越，距離高雄港約 13 公里、高雄市區約 25 公里，另外距高速公路、小港機場約 20 分鐘車程；且高屏 40 米沿海公路貫穿本區，大幅提升對外交通便捷性。

林園產業園區所進駐產業之結構相當完整，主要進駐產業廠商包括化學材料製品製造業、化學製造業等，知名企業如中油、台塑、李長榮、東聯、信昌、台石化、台達、台苯、台氯南亞、良聯、和益等，園區形成強大產業聚落。

仲量聯行指出，近期國際石化產業有望迎來多項利多政策，包括美國相關政策有助於增加石油、天然氣產量，提升美國能源自主性；且削弱對化石燃料產業的環保監管，取消多項推動可再生能源發展的措施，並為傳統石化能源業者提供更為寬鬆的經營環境。

仲量聯行表示，儘管美國總統川普啟動的貿易戰或許在短期內對美國石油出口造成影響，但長期來看，這些政策有助於降低能源價格，緩解通膨壓力，進而提升經濟活力；相關政策變動，預示著美國石化產業將在未來數年內迎來新的發展機遇。

石油 美國 製造業 高雄市

延伸閱讀

打造半導體產業聚落 高捷世運站東南側劃更新地區

高市苓雅清潔隊蛻變再生 公辦都更公告招商

迎接陽明交大進駐 高市邀校方視察蓮潭會館整修

岩手山林火災持續一週 燒毀大船渡市9%土地

相關新聞

A-Top雲端數據園區 星、美跨國IDC進駐

中美貿易戰加劇，帶動國際級網際網路數據中心（IDC）業者更關注台灣市場，AAM睿亞投資集團開發A-Top新嶺雲端數據園區...

山林水攻百億水資源工程 目標今年水處理事業營收成長突破三成

深耕綠能環保、循環經濟的山林水（8473）董座郭又綺5日表示，目前山林水手握多項總額高達百億元的重大工程，包括高雄楠梓再...

台積電美國設廠…中南部設廠地房價會崩？專家曝真正受害者

在川普壓力下，台積電（2330）宣布將投資1千億美元在美興建先進晶圓廠及封裝設施。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，不少人...

房價反轉！這區季跌3.4% 雙北、台中都受房貸緊縮影響

根據實價登錄資料，包含六都及新竹縣的大樓房價在2024年第四季除台南市漲0.5%外均出現修正，其中新竹縣市單季下跌3.4...

不只有重建題材 廢鋼報價也漲真的！鋼鐵人再衝鋒

先前鋼鐵股因受惠美國總統川普下令對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅，加上俄烏停戰的重建題材，族群大漲一波，5日鋼鐵股續強，中...

夯到爆！西門町店面租金一坪近3萬元寫新高

最新實價租金揭露，西門町出現店面租賃新紀錄，位於捷運站出口旁的角間店面，店租月租91萬元，單坪租金高達每坪2.97萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。