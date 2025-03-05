A-TOP吸引國際CSP來台 成台灣最大AI算力中心

AAM睿亞投資集團打造A-Top新嶺雲端數據園區，位於桃園，占地七公頃，預計2030年前投入500億元資金，打造容量超過100MW資料中心，成為全台最大AI算力中心，已經吸引吉寶集團（Keppel）、美商超大規模資料中心供應商進駐，更將吸引國際CSP業者在桃園落地，未來可望創造千億產值。

預計園區各區加總的建置容量將超過100MW資料中心，生成式AI蓬勃發展引爆全球算力競爭，A-Top新嶺雲端數據園區吸引跨國資料中心進駐，將是全台最大的AI算力中心。

A-Top新嶺雲端數據園區位於桃園，占地約7公頃，擁有充沛的電力與電信等基礎設施資源，可提供應至少8kw/rack（含）以上的電力，總櫃數超過12,000個，具備支援大規模數據處理與存儲的能力。

園區採分區招商，目前國際資料中心業者新加坡最大的跨國企業吉寶集團（Keppel）、美商超大規模資料中心供應商進駐園區，均為其在台首座IDC。

因應雲端、大數據、超寬頻、物聯網暨數位網路時代快速發展，AAM睿亞投資集團指出，A-Top新嶺雲端數據園區的基礎建設也持續升級，2023年投資100MW共用變電站、規劃Hyper-Scaler Tier III等級數據中心，進一步拓展園區規模。

目前A-Top新嶺雲端數據園區自購地迄今投入金額已逾200億元，隨著吉寶集團進駐園區，預計至今年底累積投入金額將增加至300億元。

A-Top新嶺雲端數據園區的基礎建設是台灣唯一達到國際客戶對於超大規模資料中心（Hyperscale Data Center）開發及使用需求、可立即啟動的園區，目前已有2家國際級第三方資料中心運營商進駐，以容量來看，是台灣最大的算力中心，是國際大型CSP建置區域級資料中心的絕佳地點。

AAM睿亞投資集團表示，由於園區相關基礎建設已全面完備，廠商進駐後可立即啟動，各區均已有洽談對象，招商進度相當順利。

因應通訊技術提升，園區還將投入交換機房設置、規劃海纜及衛星等傳輸方式，成為同時擁有海（海纜）／陸（陸纜）／空（衛星）之全方位發展園區，至2030年總投資金額預計達500億元，預期產值將達新台幣千億元以上。

AAM睿亞表示，對園區未來發展潛力的高度信心，也為台灣在全球雲端及數據中心市場中增添更多競爭力，預示著A-Top新嶺雲端數據園區將成為區域數位經濟發展的重要引擎。

AAM睿亞投資集團資金來源主要為家族辦公室（Family office），由董事長賴義霖（Max Lai）領軍，負責引領集團策略與發展，目前AAM睿亞投資於本園區及其他標的總管理資產價值規模已達美金10億元以上。

AAM睿亞投資集團聚焦工業地產與綠能產業，並在近年來與多家大型國際基金和資本機構進行深度合作。其中，A-Top新嶺雲端數據園區作為集團的代表性專案，由於中美貿易戰加劇、新冠疫情改變數位經濟生態，帶動國際級資料中心業者關注台灣市場，也確立了A-Top新嶺雲端數據園區在數據中心領域的戰略地位，而算力中心的投資金額龐大，雄厚的股東資金背景形成進入門檻，AAM睿亞投資集團過去與外商合作密切，進而延續到A-Top新嶺雲端數據園區項目，未來還持續有新的合作項目。

除了A-Top新嶺雲端數據園區持續開發之外，AAM睿亞投資集團在工業地產領域也積極佈局不斷擴大投資，在新北市投資超過4萬多平方公尺的工業廠辦園區，開發總規模達新台幣22億元，預計銷售金額可達50億元。

此外，AAM睿亞投資集團集團於亞洲市場的佈局也正快速展開，與越南最大型工業地產商展開深度策略合作，共同投入越南物流園區項目，該園區總計占地50公頃，建築面積近10萬平方公尺，另計畫中的馬來西亞吉隆坡商業項目，預計將於今年底前盛大開幕。

在綠能領域，AAM睿亞投資集團表示，已建置超過30MW的光電案場，開發中的光電案場總容量已突破20MW。為了應對園區未來對綠電的需求，集團已與國內大型電廠業者達成綠電供應合作協議，爭取在兩年內提供100MW的綠電，進一步加強集團在可再生能源領域的布局。

AAM睿亞投資集團將持續以全球視野，擴大在工業地產與綠能產業的投資，並深化與國際資本機構的合作，為未來的業務發展開闢更多機遇。