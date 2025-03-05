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台中全聯倉儲大火遭爆建材造假 國土署強化管理機制

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台中市大肚區全聯倉儲去年發生大火，奪走9條人命。 圖／讀者提供
台中市大肚區全聯倉儲去年發生大火，奪走9條人命。 圖／讀者提供

去年12月19日，台中一處興建中的全聯倉儲發生大火，造成9死8傷的慘劇。調查發現，起火原因可能與工人在施工時未做好防火措施有關，火星掉落後引燃地下室材料，導致火勢迅速蔓延。雖然倉儲使用的是標榜「一級耐燃庫板」的建材，但有媒體接獲爆料，因檢驗制度漏洞，部分廠商僅需送驗合格，即可獲得5年生產許可，後續缺乏監管，導致業界可能存在普遍造假問題。

對此，內政部國土管理署（國土署）今日回應表示，已於去年10月建立市場追蹤查核電子平台，適用於耐燃材料、防火區劃貫穿部耐火材料、防火門等項目，以加強防火建材的流向與管理機制，並持續研議相關法規的精進措施。

國土署進一步指出，未來將研擬在建築物取得使用執照前，要求建商加強提供防火材料的出廠證明、使用數量與圖說位置，並由評定機構進行現場抽驗查核，確保建築啟用後的安全。此外，依現行規定，若申請人、發明人、出品人或試驗機構涉及偽造文書、出具不實證明，或導致危險與人員傷害，將撤銷認可證明文件，並依法追究責任。

國土署強調，將持續加強監管機制，確保建築防火材料符合安全標準，防止類似悲劇再次發生。

全聯 建築物

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