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山林水攻百億水資源工程 目標今年水處理事業營收成長突破三成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
深耕綠能環保、循環經濟的山林水董座郭又綺(右)5日表示，今年前兩月已成功取得兩大操作維護專案，目標今年水處理操作維護業務營收有望突破30%成長力道，目標毛利率回升至疫情前的健康水平，展現公司穩健的成長動能。左為山林水總經理吳人傑。陳美玲/攝影
深耕綠能環保、循環經濟的山林水董座郭又綺(右)5日表示，今年前兩月已成功取得兩大操作維護專案，目標今年水處理操作維護業務營收有望突破30%成長力道，目標毛利率回升至疫情前的健康水平，展現公司穩健的成長動能。左為山林水總經理吳人傑。陳美玲/攝影

深耕綠能環保、循環經濟的山林水（8473）董座郭又綺5日表示，目前山林水手握多項總額高達百億元的重大工程，包括高雄楠梓再生水廠、竹科汙水處理廠及其他大型水資源處理項目，預計未來2至5年內陸續完工，將成為公司未來營運成長動能，並有望進一步鞏固市占率。

山林水目前核心業務橫跨再生水、海水淡化、生質能源、廢棄物處理、都市及工業汙水下水道系統及其操作維護等。

山林水旗下涵蓋20座水處理廠操作維護，市占率達25%，今年起更將負責處理高雄楠梓產業園區台積電（2330）等每日3萬噸的廢水；同時，中科汙水處理廠正進行MBR（膜生物反應器）系統升級工程，並同步啟動第二汙水處理廠擴建，預計接下來處理水量將從每日7.7萬噸提升至13萬噸，進一步增強公司業績競爭力。

高階水處理領域，「台南市永康水資源回收中心及再生水廠」已提前在2024年完成二期工業供水，並在今年進入日供水量1.55萬噸的營運規模，穩定提供南科台積電等工業用水，對於公司今年營收穩健性將帶來助益。

此外，由山林水子公司高山林負責的「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」，預計2028年正式投入營運，第二、三期則將分別於2029年和2030年啟用，最終可提供台積電每日7萬噸的再生水；該專案以再生水作為工業用水來源，不僅能有效減輕傳統水源開發壓力，亦能提高工業供水系統的穩定性。

此外，在海水淡化業務方面，山林水目前正積極推動馬公海水淡化廠與七美海水淡化廠兩大案，透過持續擴展海水淡化業務，展現公司在水資源管理領域的技術實力與社會責任。

其中，馬公廠已穩定運轉，每日可提供6,000噸民生用水，有效緩解當地水資源需求。而七美海水淡化廠預計於今年第2季正式啟用，屆時每日將再增加900噸民生用水供應，進一步強化離島地區的水資源穩定性。

展望未來，郭又綺指出，山林水將持續推動創新轉型，積極導入AI技術以提升營運效率，全面發展無人化操作系統與智能預測引擎，致力於實現更高效、精準的操作管理。

同時，郭又綺表示，山林水響應政府「2050 NET ZERO淨零排放」目標，透過先進的水廠減碳與負碳技術，降低能源消耗、提升經濟效益並達減碳的目標，打造永續水資源管理的最佳實踐模式，為綠能環保事業開創嶄新格局。

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