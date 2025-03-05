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2025信義房屋社區一家徵件起跑 千萬圓夢金邀民共同改變家園

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
苗栗苑裡鎮公所獲2024信義房屋社區一家計畫幸福社區類首獎，他們推廣兒童參與式預算，讓孩子自己作主。（圖:信義房屋提供）
苗栗苑裡鎮公所獲2024信義房屋社區一家計畫幸福社區類首獎，他們推廣兒童參與式預算，讓孩子自己作主。（圖:信義房屋提供）

國內由單一企業投入金額最多、歷時最長的社區營造計畫「信義房屋社區一家」即日起開始徵件，不分年齡、不限主題，從小學生到阿公阿嬤都可以共同來參與，一起改變家園。2025年的徵件活動將於4月30日截止，對社區營造有熱情的個人、學生或團體，甚至公家單位，只要有創意且具實踐性的提案，都可報名參加，並有機會獲得最高50萬元的社區圓夢金。

信義房屋自2004年起發起「社區一家計畫」，迄今已邁入第21年，自啟動以來，已投入逾五億元，協助3646個社區提案圓夢，從大城市到偏鄉，無數的社區在這個計畫的支持下找到了新生與活力，並且在各界的共同努力下，逐步形成了社會責任與永續發展的強大力量。

信義房屋表示，「社區一家計畫」的最大特色之一就是「不分年齡、不限主題」，每個人都有能力改變自己所在的社區，因此無論年齡大小，只要有想法、有熱情，提出具有實踐力的計畫，就有實現的機會。而提案內容的執行永續性、居民參與度和影響力，將是評選重點，更非常樂見透過計畫的實施凝聚人心、促成社區居民間、不同團體間的跨域合作，擴大影響力。

以獲得2024年「深耕校園類」《大專青年類》首獎的逢甲大學「再寵生活」團隊為例，有鑑於快時尚帶來的環保問題，他們結合地方弱勢團體，透過二手衣募集，將回收的舊衣重新改造成寵物衣物販售，這個提案不僅賦予讓舊衣新生，也為當地弱勢婦女創造生計，透過多方合作串聯，擴大影響力，為更多提案者提供了可行的改造方向。而去年最大獎「幸福社區類」首獎，則是由苗栗苑裡鎮公所獲得，這也是20年來首見由地方基層單位獲獎，更顯社區一家鼓勵公私協力的典範社會與多元性。

為了讓更多民眾深入了解「社區一家計畫」，並激發更多創新提案，信義房屋將在台北、台中、高雄、花蓮、台東等地舉辦徵件說明會，邀請歷屆得主分享獲獎內容，解答申請相關問題，並提供實用建議，協助參與者完善提案內容。期待有志於社區營造的你，把握這次機會，攜手打造更美好的生活環境，共同為家園帶來正向改變！詳細活動辦法與說明會場次，請上社區一家官網查詢https://www.taiwan4718.tw/，或洽社區一家免付費專線0800-884718。

2024年信義房屋社區一家計畫「深耕校園類」《大專青年類》首獎的逢甲大學「再寵生活」團隊，結合地方弱勢團體，透過二手衣募集，將回收的舊衣重新改造成寵物衣物販售。（圖:信義房屋提供）
2024年信義房屋社區一家計畫「深耕校園類」《大專青年類》首獎的逢甲大學「再寵生活」團隊，結合地方弱勢團體，透過二手衣募集，將回收的舊衣重新改造成寵物衣物販售。（圖:信義房屋提供）

信義房屋 社區營造

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