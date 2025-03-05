台積電美國設廠…中南部設廠地房價會崩？專家曝真正受害者

在川普壓力下，台積電（2330）宣布將投資1千億美元在美興建先進晶圓廠及封裝設施。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，不少人認為台積電去美國設廠，中南部房價會崩盤，但事實上中南部設廠一事已經兌現，不是把已經蓋好的廠房搬過去美國，就他來看，現有的台積電房市區未來仍是蒸蒸日上，而不是越來越差。

他表示，台積至美設廠，沒台積電題材的縣市，才是真正的受害者。

何世昌表示，台積電先前表示，擴廠高峰期從2028年延至 2030 年，意味著台積電未來幾年會持續蓋新廠，除了台南、高雄、台中、嘉義、新竹都有台積電設廠利多外，未來應該還有其他縣市雀屏中選。

如今美國要增設五座廠，原來還未浮出檯面的縣市新廠有可能被取消、或者延後。換言之，受此衝擊最大的並非既有的台積宅，而是還在潛水努力爭取台積電的縣市，他們可能是最大的受害者。

何世昌表示，台積赴美設廠，對台灣房市短期實質面沒多大影響，但信心面卻有不小的衝擊，而房市買盤需要信心支撐，需注意市況是否因此消息而進一步削弱。

另外，房市的命脈在於經濟，台積投資量能遭美國分食，對於未來經濟成長力道一定有影響，但那也是四、五年後的事，因為一座晶圓廠從規劃、建廠、投產需要時間，衝擊力沒那麼快出現。也就是說，雖無近慮，但有遠憂。

何世昌表示，近期中南部房市買氣冷清是漲多修正，屬於健康狀態，房價沒有每年都暴漲的，漲多休息很正常，台積電在壓力下轉投美國，也不會讓中南部房市變慘。

至於整體房價，房價漲跌是綜合性因素造成的，不是台積電可以完全左右。況且，台積電大部分投資仍留在台灣，而且也承諾「根留台灣」，民眾不用那麼悲觀。