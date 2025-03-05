快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

台積電美國設廠…中南部設廠地房價會崩？專家曝真正受害者

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹房市示意圖／住宅週報提供
新竹房市示意圖／住宅週報提供

在川普壓力下，台積電（2330）宣布將投資1千億美元在美興建先進晶圓廠及封裝設施。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，不少人認為台積電去美國設廠，中南部房價會崩盤，但事實上中南部設廠一事已經兌現，不是把已經蓋好的廠房搬過去美國，就他來看，現有的台積電房市區未來仍是蒸蒸日上，而不是越來越差。

他表示，台積至美設廠，沒台積電題材的縣市，才是真正的受害者

何世昌表示，台積電先前表示，擴廠高峰期從2028年延至 2030 年，意味著台積電未來幾年會持續蓋新廠，除了台南、高雄、台中、嘉義、新竹都有台積電設廠利多外，未來應該還有其他縣市雀屏中選。

如今美國要增設五座廠，原來還未浮出檯面的縣市新廠有可能被取消、或者延後。換言之，受此衝擊最大的並非既有的台積宅，而是還在潛水努力爭取台積電的縣市，他們可能是最大的受害者。

何世昌表示，台積赴美設廠，對台灣房市短期實質面沒多大影響，但信心面卻有不小的衝擊，而房市買盤需要信心支撐，需注意市況是否因此消息而進一步削弱。

另外，房市的命脈在於經濟，台積投資量能遭美國分食，對於未來經濟成長力道一定有影響，但那也是四、五年後的事，因為一座晶圓廠從規劃、建廠、投產需要時間，衝擊力沒那麼快出現。也就是說，雖無近慮，但有遠憂。

何世昌表示，近期中南部房市買氣冷清是漲多修正，屬於健康狀態，房價沒有每年都暴漲的，漲多休息很正常，台積電在壓力下轉投美國，也不會讓中南部房市變慘。

至於整體房價，房價漲跌是綜合性因素造成的，不是台積電可以完全左右。況且，台積電大部分投資仍留在台灣，而且也承諾「根留台灣」，民眾不用那麼悲觀。

台積電 房價 房市 美國

延伸閱讀

研調：台積加碼美國千億美元投資 估2035年美國產能占6%

台積電投資美國千億美元 法學教授：政府依法必須審核

台積電高雄廠環評過關 經發局：電力足供5座廠全年24小時運作

台積電赴美大投資 家登董座邱銘乾：台灣「當責」文化 會守住台積

相關新聞

護國神山被搬走？台積宅GG了？ 專家：上漲邏輯受挑戰

台積電4日宣布擴大在美國投資，預計投入1千億美元（約台幣3.3兆）興建晶圓廠、封測廠以及研發中心等。市場不少人認為川普正...

山林水攻百億水資源工程 目標今年水處理事業營收成長突破三成

深耕綠能環保、循環經濟的山林水（8473）董座郭又綺5日表示，目前山林水手握多項總額高達百億元的重大工程，包括高雄楠梓再...

台積電美國設廠…中南部設廠地房價會崩？專家曝真正受害者

在川普壓力下，台積電（2330）宣布將投資1千億美元在美興建先進晶圓廠及封裝設施。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，不少人...

房價反轉！這區季跌3.4% 雙北、台中都受房貸緊縮影響

根據實價登錄資料，包含六都及新竹縣的大樓房價在2024年第四季除台南市漲0.5%外均出現修正，其中新竹縣市單季下跌3.4...

不只有重建題材 廢鋼報價也漲真的！鋼鐵人再衝鋒

先前鋼鐵股因受惠美國總統川普下令對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅，加上俄烏停戰的重建題材，族群大漲一波，5日鋼鐵股續強，中...

夯到爆！西門町店面租金一坪近3萬元寫新高

最新實價租金揭露，西門町出現店面租賃新紀錄，位於捷運站出口旁的角間店面，店租月租91萬元，單坪租金高達每坪2.97萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。