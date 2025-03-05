房價反轉！這區季跌3.4% 雙北、台中都受房貸緊縮影響

根據實價登錄資料，包含六都及新竹縣的大樓房價在2024年第四季除台南市漲0.5%外均出現修正，其中新竹縣市單季下跌3.4%最多。業者表示，去年Q4房市受銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響，買氣降低連帶房價稍降。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，由於房貸緊縮等因素讓買氣下降，導致部分賣方擔心愈晚出售，必須有更大幅度的降價才能脫手，所以在價格上出現更多空間，更願意讓利成交。

2024年Q4「政大永慶七都大樓房價指數」顯示，2024年Q4七大都會區的大樓房價指數變化，與Q3相比，除台南持平0.5%外，其餘六都大樓房價指數均下跌，跌幅介於2.0%至3.4%之間；新竹以季跌幅3.4%最多，台北以3.1%的跌幅居次，台中、高雄分別也有3.0%與2.6%的跌幅，桃園、新北跌幅約落在2%上下。

其中新竹縣市為2024年Q4大樓房價指數跌幅最大的都會區。郭翰表示，雖惠於科學園區效益，不過剛性需求強勁的新竹縣市仍不敵房貸緊縮與第七波選擇性信用管制衝擊，當地房市熱度降溫，使近年來漲多的房價亦開始反轉，大樓房價指數也有所修正。

而2024年Q4政大永慶雙北公寓房價指數均下跌，雙北地區公寓指數減幅從2024年Q2至Q4逐季擴大。台北市和新北市公寓2024年Q4房價指數與Q3相比，減幅皆擴大至4.4%。

郭翰說，儘管目前銀行房貸排撥狀況已有些許改善，但房貸利率仍處相對高檔，亦打擊消費者的購屋意願及市場買氣，今年各季的房價指數變化值得持續觀察。