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不只有重建題材 廢鋼報價也漲真的！鋼鐵人再衝鋒

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
鋼鐵相關示意圖。圖／AI生成
鋼鐵相關示意圖。圖／AI生成

先前鋼鐵股因受惠美國總統川普下令對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅，加上俄烏停戰的重建題材，族群大漲一波，5日鋼鐵股續強，中鴻（2014）大漲逾6%，大成鋼（2027）漲幅逾3%。值得注意的是，鋼鐵股漲勢並非空穴來風，國際廢鋼走揚，倫敦現貨單周強漲3%，豐興（2015）3日開出漲盤，廢鋼與鋼筋每公噸各提漲300元。

鋼鐵指數自1月14日以來一路向上墊高，近日台股大跌，鋼鐵類股也相對抗跌，指數頂多回測十日線。今隨大盤漲勢再度大漲，漲幅2.06%，中鴻盤中一度拉至25.35元，再創波段新高，終場收25.15元，漲幅6.11%。新鋼（2032）、聚亨（2022）、大成鋼皆漲幅逾3%，中鋼（2002）、豐興漲幅逾2%。

俄烏戰爭能否順利停戰霧裡看花，不過川普4日指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）寫信給他，指烏克蘭已準備好上談判桌，並願意在川普的領導之下取得持久的和平，也準備好在川普方便的時間點簽署礦產協議。

停戰同時提供鋼廠漲價契機，中鋼3月盤價以平高盤開出，豐興昨日開出漲盤，廢鋼與鋼筋每公噸各提漲300元、型鋼持平。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格漲跌互見，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平至每公噸320美元，美國貨櫃廢鋼報價小漲為315美元，澳洲鐵礦砂由每公噸108.9美元下跌至103.45美元。

昨天豐興業務會議拍板，最新盤價廢鋼每公噸漲300元、鋼筋漲300元、型鋼平盤，新牌價為廢鋼每公噸9,300元、鋼筋1.79萬元、型鋼2.47萬元。

豐興 鋼鐵股

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