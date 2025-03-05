夯到爆！西門町店面租金一坪近3萬元寫新高

最新實價租金揭露，西門町出現店面租賃新紀錄，位於捷運站出口旁的角間店面，店租月租91萬元，單坪租金高達每坪2.97萬元，是西門町實登的單坪新高價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨國內消費復甦與國外部分觀光回籠帶動，觀光客多的西門町復甦腳步特別快，現在西門町已經沒有空置問題，好店面一店難求，而疫情後復甦比較明顯的業種以服飾店、餐飲業最常見。

最新實價揭露資料顯示，西門町成都路一家藥妝店面，去年10月訂約，月租91萬元，單坪租金達2.97萬元，租金總額包含稅、健保補充保費、含增建或未登記建物以及外牆作為廣告使用。

據了解藥妝店於去年底重新改裝開幕，因應觀光商機打造成旗艦店，並看好國際旅客的商機，將來台必買商品與伴手禮陳列一樓銷售。

根據北市觀光傳播局統計，2024年截至8月，各主要觀光遊憩據點的總遊客人次已達6922萬人次，年增76%，其中最受國內外遊客歡迎的前五大熱門景點依序為西門町商圈2,021萬人次、台北101有809萬人次、松山文創園區628萬人次、陽明公園451萬人次及西門紅樓303萬人次。