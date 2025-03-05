西門町租賃行情創新高 成都路店面月租一坪上看3萬
最新實價揭露資料顯示，西門町成都路15號，揭露一筆實價租金紀錄，去年10月該店面出現月租91萬元交易，換算每坪月租金達2.97萬元、創區域租賃行情新高。
資料顯示，該租金總額含稅、健保補充保費、含增建或未登記建物與外牆做為廣告使用。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，該藥妝店面去年底才重新改裝開幕，推測是因應觀光商機，加上店家可能看好來台國際旅客的商機，將來台必買商品與伴手禮陳列一樓銷售，因此願意投入高額租金、將該店面打造成旗艦店。
曾敬德強調，西門町是國內知名觀光商圈，疫情後商圈復甦的腳步特別快，現在西門町已經沒有空置問題，在區域精華地段店面一位難求下，租賃行情也有所表現。
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