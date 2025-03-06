台灣人有多愛迴轉壽司？台日兩大品牌創百億商機 揭密營運策略

台灣人有多愛吃迴轉壽司？全台近300家分店的本土品牌「爭鮮」公開2024年營收，上看220億元，年增10%；而日系品牌亞洲藏壽司（2754），2024年全年累計營收則達53.88億元，年增7.12％，創入台以來新高！台日品牌憑藉哪些策略，來擄獲台灣人的胃？《遠見》一文解析。

爭鮮餐飲集團（爭鮮）近期攜手七度蟬聯米其林必比登推介的「雙月食品社」，推出全新聯名餐點，並公開營收數字，2024年全年營收達220億元，年增10%，其中，台灣就貢獻整體營收106億元，今年營收目標預計9％成長，店數淨增12家；而日系品牌亞洲藏壽司全年累計營收則達53.88億元，年增7.12％，創入台以來新高。

兩大品牌如何吸引台灣消費者？2014年來台的藏壽司，不同於其他日本品牌快速展店的策略，入台10年時間，總店數59家，平均一年開不到十店。亞洲藏壽司董事長兼總經理西川健太郎就曾分享，不同於單純面對迴轉台的吧台式座位，藏壽司鎖定家庭、聚餐客群，以四人和六人座位為主；另外，顧客用餐後，顧客將空盤投入回收窗口，每投5個空盤，平板電腦上會自動開始扭蛋抽獎遊戲，不僅提升客單，也節省清潔人力，光是去年吉伊卡哇檔期內，業績就翻了兩倍。至今全球展店數684間（日本552間、美國70間、台灣59間、上海3間）。

爭鮮則成立於1996年，在台北永康街開設首間門市，主打迴轉壽司與外帶服務，2001年以「30元均一價」定價策略，翻轉市場對壽司「高單價」的印象，迅速打開市場，截至目前旗下共發展出五大品牌：爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGIC TOUCH、定時8等，全台店數297間，海外店數373家間，涵蓋中國、香港、新加坡、泰國等地。

爭鮮執行長劉桂照表示，今年全年營收目標成長9%、店數淨增加12店，在台家數將突破300店。圖／爭鮮提供

爭鮮執行長劉桂照指出，集團擴張主要有三大策略：跨界聯名、店型創新、餐點加值。爭鮮去年推出九檔跨界聯名，來客數成長10%以上，其中，韓國文創IP「JOGUMAN」就助攻年輕族群來客成長10%；五大品牌的店型創新則提高客單價，爭鮮迴轉壽司平均客單價為300元，但爭鮮PLUS提高至300～350元，MAGIC TOUCH更達400～450元。

目前，爭鮮主力品牌為「爭鮮迴轉壽司」，主力客群則為30～45歲，占比超過四成，劉桂照指出，透過跨界聯名和店型創新兩大策略，已成功培養出多元客群，例如，以往爭鮮迴轉壽司在平日時間以兩人型態客群為主，假日家庭客較多，但聚餐型態的MAGIC TOUCH、爭鮮PLUS雖客單價較高，但主力客群轉向25～35歲。

這場台日壽司大戰，爭鮮用本土創新和價格策略打出市場，藏壽司則靠日系體驗與IP扭蛋活動引領話題，讓迴轉壽司在台灣創造出每年百億級的經濟規模。

（本文出自2025.03.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）