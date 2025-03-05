房市反轉了？2024年第4季政大永慶房價指數季跌2%至3.4%

據實價登錄資料所編製的2024年第4季「政大永慶六都暨新竹縣市大樓房價指數」和「政大永慶雙北市公寓房價指數」數據顯示，與第3季相比，除台南市持平0.5%外，其餘縣市成屋大樓房價指數均下跌，跌幅介於2.0%至3.4%之間。

其中新竹以季跌幅3.4%最多，台北市以3.1%的跌幅居次。台中市、高雄市分別也有3.0%與2.6%的跌幅，桃園市、新北市跌幅約落在2%上下。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，在去年第4季國內房市受銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫。

郭翰指出，在這樣的市場氛圍下，可能少部分賣方擔心愈晚出售，必須有更大幅度的降價才能脫手，在價格上更願意讓利成交，使「政大永慶六都暨新竹縣市大樓房價指數」幾乎都有反轉跡象。

至於新竹縣市，為2024年第4季大樓房價指數跌幅最大的都會區。

郭翰指出，新竹縣市受惠於科學園區效益，加上當地新增供給有限，因此地段好且保值性高的大樓房價水漲船高。

不過，他表示，剛性需求強勁的新竹縣市仍不敵銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的衝擊，使得當地房市熱度降溫，讓近年來漲多的房價亦開始有反轉味道。