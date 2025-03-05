快訊

中職／陷桃色風波 黃忠義之子黃紹熙發聲：將依法訴追相關責任

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

房市反轉了？2024年第4季政大永慶房價指數季跌2%至3.4%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料所編製的2024年第4季「政大永慶六都暨新竹縣市大樓房價指數」和「政大永慶雙北市公寓房價指數」數據顯示，與第3季相比，除台南持平0.5%外，其餘縣市成屋大樓房價指數均下跌，跌幅介於2.0%至3.4%之間。永慶房產集團提供
據實價登錄資料所編製的2024年第4季「政大永慶六都暨新竹縣市大樓房價指數」和「政大永慶雙北市公寓房價指數」數據顯示，與第3季相比，除台南持平0.5%外，其餘縣市成屋大樓房價指數均下跌，跌幅介於2.0%至3.4%之間。永慶房產集團提供

實價登錄資料所編製的2024年第4季「政大永慶六都暨新竹縣市大樓房價指數」和「政大永慶雙北市公寓房價指數」數據顯示，與第3季相比，除台南市持平0.5%外，其餘縣市成屋大樓房價指數均下跌，跌幅介於2.0%至3.4%之間。

其中新竹以季跌幅3.4%最多，台北市以3.1%的跌幅居次。台中市、高雄市分別也有3.0%與2.6%的跌幅，桃園市、新北市跌幅約落在2%上下。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，在去年第4季國內房市受銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫。

郭翰指出，在這樣的市場氛圍下，可能少部分賣方擔心愈晚出售，必須有更大幅度的降價才能脫手，在價格上更願意讓利成交，使「政大永慶六都暨新竹縣市大樓房價指數」幾乎都有反轉跡象。

至於新竹縣市，為2024年第4季大樓房價指數跌幅最大的都會區。

郭翰指出，新竹縣市受惠於科學園區效益，加上當地新增供給有限，因此地段好且保值性高的大樓房價水漲船高。

不過，他表示，剛性需求強勁的新竹縣市仍不敵銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的衝擊，使得當地房市熱度降溫，讓近年來漲多的房價亦開始有反轉味道。

實價登錄 房價 房市 房貸 政大

延伸閱讀

新竹高商拆除日式宿舍蓋大樓 文史工作者反彈盼保存

合庫寶通大樓都更 36.9億決標

政大推跨界學術交流講座 首開放校外參與名額

政大推跨界教師學術交流講座 首開放20校外名額

相關新聞

護國神山被搬走？台積宅GG了？ 專家：上漲邏輯受挑戰

台積電4日宣布擴大在美國投資，預計投入1千億美元（約台幣3.3兆）興建晶圓廠、封測廠以及研發中心等。市場不少人認為川普正...

不只有重建題材 廢鋼報價也漲真的！鋼鐵人再衝鋒

先前鋼鐵股因受惠美國總統川普下令對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅，加上俄烏停戰的重建題材，族群大漲一波，5日鋼鐵股續強，中...

夯到爆！西門町店面租金一坪近3萬元寫新高

最新實價租金揭露，西門町出現店面租賃新紀錄，位於捷運站出口旁的角間店面，店租月租91萬元，單坪租金高達每坪2.97萬元，...

西門町租賃行情創新高 成都路店面月租一坪上看3萬

最新實價揭露資料顯示，西門町成都路15號，揭露一筆實價租金紀錄，去年10月該店面出現月租91萬元交易，換算每坪月租金達2...

台灣、義大利航約完成修約簽署 民航局：大幅擴增客運容量班次

目前華航飛羅馬客運航線每周3班，長榮航空飛米蘭客運航線每周4班，去年平均載客率達81％，交通部民航局長何淑萍今與義大利民...

衛福部公布護理人員平均薪資 陳玉鳳痛批「沒有這麼高」

衛福部日前公布國內護理人員平均薪資，統計113年480家醫院護理人員，年資一年以下非主管的全職護理師，月薪約5萬3千多元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。