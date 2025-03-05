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台義航約擴大 客貨運航班變多、航點增威尼斯

中央社／ 台北5日電

民航局表示，台義航約今天完成修約簽署，大幅擴增客貨運班次，航點新增威尼斯。

交通部民航局發布新聞稿，台灣與義大利空運服務協定，民用航空局長何淑萍與義大利民航局主席皮耶路易吉．翁貝托．迪．帕爾馬（Pierluigi Umberto DiPalma）今天在台灣完成修約簽署，擴增往返歐洲的航班密度，並為台義兩國空運寫下新篇章。

民航局說，這次協定修正後，客運容量班次由各方每週7班大幅擴增為每週19班，航點除羅馬、米蘭外，再新增威尼斯；貨運容量班次每週3班中，新增各方得享貨運延遠第5航權每週2班，有效提升航空公司客貨運營運空間與彈性。

目前，中華航空公司飛航羅馬客運航線每週3班，長榮航空公司飛航米蘭客運航線每週4班，民航局統計，去年平均載客率達81%。

根據113年觀光統計資料，台義間兩國互訪人數超過7萬人次，較112年同期成長超過20%。民航局說，現在雙方民航局攜手努力下，順利達成修約增班，將更有助於雙方航空公司視市場需求增闢航班，提升民眾往來台義兩國便利性，促進與歐洲間的經貿往來與觀光文化交流。

民航局 羅馬 航空公司

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