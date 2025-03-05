台灣、義大利航約完成修約簽署 民航局：大幅擴增客運容量班次

目前華航飛羅馬客運航線每周3班，長榮航空飛米蘭客運航線每周4班，去年平均載客率達81％，交通部民航局長何淑萍今與義大利民航局主席皮耶路易吉·翁貝托·迪·帕爾馬（Pierluigi Umberto Di Palma），完成台義（義大利）空運服務修約簽署，擴增我國往返歐洲的航班密度。

目前中華航空公司飛航羅馬客運航線每周3班，長榮航空公司飛航米蘭客運航線每周4班，2024年平均載客率達81%。根據113年觀光統計資料，台義間兩國互訪人數超過7萬人，較2023年同期成長超過20%。

民航局表示，本次協定修正後，客運容量班次由各方每週7班大幅擴增為每周19班，航點除羅馬、米蘭外，再新增威尼斯；貨運容量班次每週3班中，新增各方得享貨運延遠第5航權每週2班，有效提升航空公司客貨運營運空間與彈性。