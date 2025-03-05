衛福部公布護理人員平均薪資 陳玉鳳痛批「沒有這麼高」

衛福部日前公布國內護理人員平均薪資，統計113年480家醫院護理人員，年資一年以下非主管的全職護理師，月薪約5萬3千多元。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳痛批，衛福部公布的薪資太誇張，實際上並非如此，部分醫院把各項津貼都加進去，這樣的數字無法反映勞動現況，只會讓人覺得被抹黑，更讓外界認為護理人員貪心、不滿足。

「衛福部說數字是醫院報上去的，你們不用去查證嗎？」陳玉鳳說，這樣公布只會讓外界認為護理人員貪心不足，薪資已經很高，卻還要求加薪。但根據人力銀行的招募薪資表，很多醫院護理人員起薪3萬元起跳，最多不超過5.5萬元，如果薪資真的像醫院說得這麼高，「護理人員為什麼要離開職場？」也有准醫學中心護理師提到，自己長年包大夜班，年薪68萬元，也不像新聞報導的155萬元。

陳玉鳳指出，護理人員離開職場，薪資原因占約一半，其他原因是職場太不友善、薪資跟付出不符合比例，以及勞動條件跟護病過高而「心累」；也有些人反應，加班被嫌能力不足還拿不到加班費，還要應付各項競賽、報告，甚至尾牙跳舞等，「至少4個國家的朋友告訴我，（當地護理人員）只要照顧好病人就好，其他事情要做得經過他們同意」。

陳玉鳳說，壓垮護理人員的最大一根稻草是「跨科調動」，護理人員壓力大、風險高，容易被罵、被告。她認為衛福部長邱泰源講話不負責任，現在改口說各醫院院長都很有智慧，但他不是不知道護理人員心聲？「現在暫時罷不了工，大家就安靜離職、抵制這種環境，這樣有比較好嗎？」衛福部不要玩數字跟口頭遊戲。

衛福部護理及健康照護司指出，薪資數字由各醫院自行填報。陳玉鳳對此提出質疑，「難道資料都不用查證嗎？」假資料會影響文書正確性，有法律責的；醫院浮報薪資讓民眾認為醫院給的薪資己經很好，更傳遞「醫院經營成本已經很高、不能再苛求醫院」的訊息，高起薪吸引人來應徵，卻讓醫院繼續壓榨護理人員，這幾年醫院經營者最常用的藉口。

針對護理人員夜班津貼，陳玉鳳說，過去有很多基層人員反應，大家上夜班一樣辛苦，建議不該分等級給；許多醫院給的高起薪，也是將各項津貼加加總總的所得。