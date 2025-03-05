觀光署：因應物價漲 新設觀光遊樂業規費調漲
因應物價調漲，觀光署公布調漲觀光遊樂業規費，新換發執照從現行的1000元調漲至1500元，觀光遊樂業專用標識則從8000元漲至2萬5000元。
交通部觀光署日前公告修正觀光遊樂業管理規則第42條及觀光遊樂業籌設許可收費標準。
觀光署指出，因應物價調整，因此依照規費法調漲相關規費，新設的觀光遊樂業，新申請執照從現行的新台幣1000元調漲至1500元，觀光遊樂業專用標識則從8000元漲至2萬5000元。
觀光署表示，現行的業者要換發執照也調漲至1500元，觀光遊樂業專用標識換發從8000元漲至1萬5000元。
另外，觀光署說，依照觀光遊樂業管理規則受理觀光遊樂業新籌設申請案件的審查時，每件的審查費也從依照面積收取10萬元到12萬5000元不等，統一漲至20萬元；若現行業者要擴大面積，變更土地使用性質等，每件審查費從6000元到1萬1000元，漲至15萬元。
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