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台義航約已完成修約簽署 大幅擴增客運容量班次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部民用航空局局長何淑萍與義大利民航局主席皮耶路易吉·翁貝托·迪·帕爾馬（Pierluigi Umberto Di Palma）完成兩國空運服務協定修約簽署。民航局提供
交通部民用航空局局長何淑萍與義大利民航局主席皮耶路易吉·翁貝托·迪·帕爾馬（Pierluigi Umberto Di Palma）完成兩國空運服務協定修約簽署。民航局提供

交通部民航局5日指出，台義（義大利）空運服務協定已簽署完畢，將可擴增我國往返歐洲的航班密度，並為台義兩國空運寫下新篇章。

民航局指出，該協定由民航局長何淑萍與義大利民航局主席皮耶路易吉·翁貝托·迪·帕爾馬（Pierluigi Umberto Di Palma）完成修約簽署，修正後，客運容量班次由各方每周7班大幅擴增為每周19班，航點除羅馬、米蘭外，再新增威尼斯；貨運容量班次每周3班中，新增各方得享貨運延遠第5航權每周2班，有效提升航空公司客貨運營運空間與彈性。

民航局表示，目前中華航（2610）空公司飛航羅馬客運航線每周3班，長榮航空公（2618）司飛航米蘭客運航線每周4班，2024年平均載客率達81%。根據2024年觀光統計資料，台義間兩國互訪人數超過7萬人，較2023年同期成長超過20%。現在雙方民航局攜手努力下，順利達成修約增班，將更有助於雙方航空公司視市場需求增闢航班，提升民眾往來台義兩國之便利性，促進我國與歐洲之間的經貿往來與觀光文化交流。

民航局 義大利

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