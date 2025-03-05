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長榮航空率先導入IATA ONE Record　推動貨運數位化

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空攜手長榮空運倉儲與關貿網路公司，成功完成國際航空運輸協會（IATA）ONE Record標準的試行，使貨運資訊在全球供應鏈內即時並安全的流通，為台灣首家導入此標準的航空公司。記者黃仲明／攝影
長榮航空攜手長榮空運倉儲與關貿網路公司，成功完成國際航空運輸協會（IATA）ONE Record標準的試行，使貨運資訊在全球供應鏈內即時並安全的流通，為台灣首家導入此標準的航空公司。記者黃仲明／攝影

長榮航空與集團子公司長榮空運倉儲以及關貿網路公司合作，成功完成國際航空運輸協會（IATA）ONE Record標準的試行，成為台灣首家導入此標準的航空公司。長榮航空表示，秉持企業永續經營的理念，將持續優化智慧物流運作，積極推動貨運無紙化與智慧物流發展，減少傳統紙本文件所帶來的資源消耗與碳排放。

長榮航空指出，ONE Record是IATA推動的新一代貨運數位標準，透過應用程式介面API（Application Programming Interface）技術，使貨運資訊在全球供應鏈內即時並安全的流通，不僅提升物流透明度與營運效率，更能有效減少紙本文件、降低碳排放，不但響應IATA 2026年起全面部署ONE Record標準的目標，還為航空貨運的數位轉型與永續發展奠定基礎。

長榮航空表示，此次試行計畫是針對貨物狀態與貨運電子提單資料進行ONE Record標準訊息能力傳送及接受驗證，在貨物狀態方面，長榮航空與長榮空運倉儲成功完成貨物進倉（FOH, Freight on Hand）與運送就緒（RCS, Ready for Carriage）等關鍵資訊的標準化傳輸與接收；在貨運電子提單部分，長榮航空與關貿網路公司也已完成One Record標準訊息的發送與接收測試，展現長榮航空在推動貨運數位化上的積極佈局與技術實力。

相較於傳統格式因欄位與字元數限制，ONE Record提供更寬裕的數據格式與更高的安全標準，使航空貨運業者能更靈活處理大量數據與複雜資訊。除了主提單與分提單，ONE Record也能支援危險品申告書、通關文件、航班時刻表、飛機貨艙的容量、運價、訂位資訊及特殊貨物管理的電子化，進一步促進全球貨運資訊流的標準化與數位化。

文件 物流 長榮

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