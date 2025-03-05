央行選擇性信用管制上路 新北房產交易暴跌六成

新北市地政局今公布去年第4季預售屋實價登錄，揭露1729件、成交金額372.1億元，除樹林及八里區交易件數有零星增加外，其餘各區均呈現交易量減少，統計全新北交易量及金額較上季均減少58.7%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，央行第7波選擇性信用管制後買氣瞬間急凍，貸款是影響決策重中之重，這個問題若不解決，買氣很難打開。

觀察去年第四季交易，三重區、林口區交易案件減少最多，分別減少571、467件，而三重區申報件數478件、成交總金額124.8億元，仍位居全市之冠，且已連續九季奪冠。不過央行去年9月20日實施第7波信用管制，被認為是史上最嚴格的打房措施，新北整體交易量第4季也暴跌近6成，統計全新北交易量及成交總金額較上季均減少58.7%。

徐佳馨認為，在央行第七波選擇性信用管制後，買氣瞬間急凍，自然成交量表現不佳。但因價格沒有明顯修正，所以影響總金額，樹林與八里前者應與交屋有關，後者應是價格便宜獲得買方青睞。另三重近期交屋多，價格及金額也不低。

她說，除央行選擇性信用管制外，限貸令是一大關鍵，對於購屋人來說，貸款確實是影響決策的重中之重，只要本題不解，買氣很難打開。

新北市地政局地價科長蕭湘君表示，分析去年第4季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，主要成交案件單價區間為70萬元以上，區間占比為73.2%，較上季相同區間減少0.6%。

而60萬至70萬元區間占比居次，為21.5%，較上季相同區間增加2.6%；成交總價區間則以2000萬至2500萬元為主流，占比27.7%，較上季相同區間減少4.3%；其他非屬蛋黃區之行政區以每坪單價50萬元以上區間為最大宗，整體占比為49.0%，較上季減少3.4%；總價部分以1000萬至1500萬元為大宗，占比39.0%，較上季同區間增加5.3%。

另分析交易熱絡行政區，成交均價永和區91萬元居首，板橋區及三重區分別以87.7萬元、81.1萬元緊追在後，其次為林口區、土城區、泰山區及五股區，每坪單價54.7萬元至67.7萬元，最後則為淡水區、鶯歌區及八里區每坪成交均價38.8萬元至47.7萬元；與前季相比，去年第4季三重區、淡水區、鶯歌區及板橋區分別上漲7.7%、7.2%、6%及5.2%。

她分析成交均價上漲原因，主要第4季三重區交易案主要集中捷運路鄰近三重捷運站，交易單價每坪93.3至112.3萬；淡水區交易案主要集中淡海新市鎮內之預售屋成交案例，交易單價為每坪36.7-47萬；鶯歌區交易案主要集中鳳七路與龍三路口，交易單價達48萬至60.5萬；板橋區位於新府路預售屋價格達117.8至122.1萬，致成交均價上漲，除以上4個行政區外，其餘行政區漲跌幅為-2.6%至2.7%之間。