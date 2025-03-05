蝦皮購物曬車節促銷車用夯品 搶購車與配件業績

蝦皮購物推「年度最強曬車節」活動，並針對機車購車族推提供「分期0利率」、「刷卡最高送3,500蝦幣」、「新車免費配送到府」三大福利，競爭搶汽機車購車與配件市場業績。

汽機車市場百花齊放，各類車主需求不斷升溫，據蝦皮購物觀察，受2月開學季、年節出遊影響，相關保養需求帶動油品買氣增長逾2成。進一步分析消費趨勢，開學期間用戶偏好個性化改裝，常下單「機車燈具、喇叭、排氣管及後照鏡」等機車零件，顯見年輕族群對提升騎乘體驗與展現個人風格的重視；3月初受惠於回暖的春遊潮，用戶注重實用性商品如「行車記錄器」商品成長至少2成外，汽機車配件「手機支架、坐墊、置物箱」等皆有小幅成長。顯見相較傳統線下通路，電商平台憑藉豐富的商品選擇、價格優勢與便利性，已成為車主們購買改裝與保養配件的重要管道。