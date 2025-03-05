新鮮人看過來！和泰汽車2025全台校園徵才開跑
穩居台灣車市冠軍寶座23年的和泰汽車（Hotai Motor），除代理 TOYOTA、Lexus 及 HINO外，近年更積極拓展多元事業領域，推動MaaS（Mobility as a Service）移動服務，並深耕 ESG。隨著企業不斷創新與成長，和泰汽車 2025 校園招募計畫正式啟動，釋出近 20 個職缺，包含資訊、行銷、企劃等多元職缺，邀新世代優秀人才加入，驅動未來無限可能。
和泰汽車視員工為推動企業成長的核心動力，提供有競爭力的薪資福利(按2024年7月1日證交所公告，2023年和泰汽車非主管員工平均年薪263萬元，於上市公司排行第9名)，學士起敘薪達4.4萬元、碩士起敘薪達5萬元，更有每年穩定調薪、旅遊補助5萬元、3個月年終獎金、優於法令的特殊假等豐富福利，常獲幸福企業之美譽。
2025年全台校園春季徵才季即將開跑！和泰汽車今年首場大型校園活動，將於3月8日於臺灣大學校園徵才博覽會登場。其餘場次包含北科大、政大、成大、陽明交大、北大、中央、中山、清大、台科大、中原等，提供同學們與企業主管面對面交流、了解公司與各類職務內容的機會。
除了參與春季徵才活動以外，和泰汽車長期深耕各類型校園活動，如參與求職工作坊、擔任產業趨勢課程業師等，今年持續推出「和泰之星」實習計畫，預計於暑期招收16名實習生，提供月薪3萬6千元，讓學生有機會實際參與公司專案實作；此外針對學期間實習，和泰汽車也提供「職場先修計畫」，招募長期實習生，每週工作三天，時薪250元，盼能吸引優秀學生提前加入和泰汽車，累積職場經驗。
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