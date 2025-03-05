永續旅遊再獲國際肯定 日月潭拿下 ITB 綠色旅遊第三名

日月潭的永續旅遊實踐再次躍上國際舞台，觀光署指出，日月潭國家風景區管理處入圍2025年 ITB 柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」（Green Destinations Story Awards），5日榮獲「商業與行銷」類別第3名。

觀光署表示，為促進疫後加速當地業界實踐永續課題，2023年起日月潭管理處舉辦永續共識營，邀請轄區業者與志工腦力激盪，共同研擬可行方案，例如，減廢旅遊、低碳遊程等。經過反覆測試與調整，成功將它商品化，不僅除了知名企業組團參與，更獲旅行社代表試行導入，為日月潭的永續市場注入嶄新動能。

此外，觀光署提到，日月潭管理處憑藉創新的永續行動，連續三年入選全球百大綠色旅遊目的地故事獎（TOP 100 Green Destinations Stories）。2022年以「與一次性塑膠用品說再見」推動減塑行動，共有29家合作業者參與，使用1,585組環保容器，成功減少206.05公斤二氧化碳排放；2023年「導引部落朝永續旅遊方向前進—林道下的新契機」輔導布農部落提升遊憩品質，將馬告香料轉型為馬告香水，創造地方共榮。

2024年「攜手日月潭：用集體智慧推動永續旅遊」促進多方合作，凝聚地方共識，此次榮獲ITB柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」(The Green Destinations Story Awards) 「商業與行銷」類別獎項。

觀光署署長周永暉表示這項殊榮不僅讓台灣的觀光旅遊再次登上國際舞台，更肯定台灣在日月潭永續旅遊領域上的付出與努力，讓日月潭成為國際重要的旅遊亮點。

日月潭管理處不僅更新了26個日月潭永續旅遊指引，積極鼓勵社會大眾以更永續的方式探索日月潭，深入了解如何守護這片美麗的自然環境，更進一步推動碳註銷行動，向黃金標準（Gold Standard）申請碳註銷。為落實低碳旅遊，遊程設計優先選擇低碳交通工具，如電動輔助腳踏車、電動船及步道健行等，並在結算遊程碳足跡後，自主提出碳補償措施，以實際行動支持永續發展。讓遊客不僅能深度體驗當地人文和食農知識，更能在旅途中親身實踐低碳減少對環境的衝擊。

本次台灣除日月潭國家風景區管理處外，亦有綠色業者國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，以「傳統柑仔龜分享平安福氣之文化復興」為主題，榮獲「文化與傳統」類別獎項。台灣一直致力於推動綠色旅遊，未來也將持續開發更多低碳遊程，並秉持交通部觀光署「用心在地，榮耀臺灣」的理念，依循「智慧觀光、永續旅遊」政策，深化並與轄區內各利害關係人合作，共同推動更具創新與影響力的永續行動，讓世界看見台灣的綠色旅遊價值。