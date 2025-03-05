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「愈晚賣愈慘」發酵！七都僅台南房價撐住、新竹殺最重

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
政大永慶房價指數編製2024年Q4七都大樓房價指數，數據顯示台北、新竹、台中大樓房價指數跌幅逾3%。 圖／永慶房屋提供
政大永慶房價指數編製2024年Q4七都大樓房價指數，數據顯示台北、新竹、台中大樓房價指數跌幅逾3%。 圖／永慶房屋提供

永慶房屋5日發布最新「政大永慶七都房價指數」，數據顯示，去年第四季，七大都會區僅剩台南市大樓房價指數持平，其餘六都房價均下跌，又以新竹縣市單季下跌3.4%最多。

另外，雙北地區公寓也持續向下修正，單季跌幅超過4%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，與Q3相比，2024年Q4七大都會區大樓房價，除台南持平0.5%外，其餘六都大樓房價指數均下跌，跌幅介於2.0%至3.4%之間。新竹以季跌幅3.4%最多，台北以3.1%的跌幅居次。

台中、高雄分別也有3%與2.6%的跌幅，桃園、新北跌幅約落在2%上下。

郭翰分析，房市受銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響，市場買氣明顯降溫，部分賣方擔心愈晚出售，必須有更大幅度的降價才能脫手，在價格上更願意讓利成交，使政大永慶七都大樓房價指數開始出現反轉。

他表示，新竹縣市雖有科學園區效益，新增供給也有限，剛性需求強勁，但仍不敵銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的衝擊，當地房市熱度降溫，使近年來漲多的房價亦開始反轉，大樓房價指數也有所修正。

至於雙北地區的大樓和公寓指數，2024年Q4均下跌。其中，雙北地區公寓指數減幅從2024年Q2至Q4逐季擴大。台北市和新北市公寓2024年Q4房價指數與Q3相比，減幅皆擴大至4.4%。

郭翰說明，儘管目前銀行房貸排撥狀況已有些許改善，但房貸利率仍處相對高檔，亦打擊消費者的購屋意願及市場買氣，今年各季的「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」變化值得持續觀察。

政大永慶七都大樓房價指數。永慶房屋提供
政大永慶七都大樓房價指數。永慶房屋提供

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