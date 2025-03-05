傻眼！新北預售交易狂減58% 這四區房價還在漲

新北市發布去年第4季預售屋實價登錄，共計揭露1,729件，總成交金額372.1億元，交易量及成交總金額較上季均減少58.7%。除樹林及八里區交易件數有零星增加外，其餘各區均呈現交易量減少情形，尤以三重區、林口區交易案件減少最多。

價格方面，雖然預售買氣重挫，與前季相比，三重、淡水、鶯歌及板橋仍分別上漲7.7%、7.2%、6%及5.2%。

分析成交均價上漲原因，三重區交易案主要集中捷運路鄰近三重捷運站，交易單價每坪93萬-112萬元。

淡水區交易案主要集中淡海新市鎮內之預售屋成交案例，交易單價為每坪36萬-47萬元；鶯歌區交易案主要集中鳳七路與龍三路口，交易單價達48萬-60萬。另外板橋區本季位於新府路預售屋價格達117萬-122萬，致成交均價上漲。

除以上4個行政區外，其餘行政區漲跌幅為2.6%至2.7%之間。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，第4季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區預售屋，主要成交單價在70萬元以上，占比73%，其次為60萬至70萬元區間，占比21.5%。

成交總價則以2000萬至2500萬元為主流，占比27.7%，但較上季相同區間減少4.3%。

另外，其他非屬蛋黃區之行政區，以每坪單價50萬元以上為最大宗，整體占比49%；總價部分以1000萬至1500萬元為大宗，占比39%。