日本鐵道旅遊超夯！ 可樂旅遊估成長逾五成

鐵道觀光需求逐漸攀升，可樂旅遊指出，日本觀光列車種類愈多元豐富，預期今年日本鐵道旅遊整體將成長5成以上。今年將推出由JR西日本打造的豪華觀光寢台列車「曙光瑞風號」列車共有10節車廂，包含2節全景展望車廂、15間單／雙人套房以及1間頂級客房，售價588,888元起，可樂旅遊獨家包下今年11月24日出發列車，將於3月5日起正式開賣，限量28席次。

可樂旅遊說明，擁有「日本最美移動餐廳」美稱的「東北（TOHOKU）EMOTION列車」，行駛於青森縣八戶站至岩手縣久慈站，去程「八戶站至久慈站」特別與日式、西式名廚合作，依照不同季節更新主題菜單，嚴選東北在地食材，可以選擇搭配當地釀造的清酒或紅白酒；回程「久慈站至八戶站」則有EMOTION列車原創下午茶甜點，搭配窗外山海交織的絕美景色，堪稱是鐵道迷的夢幻極致饗宴。

可樂旅遊特別包列「東北（TOHOKU）EMOTION列車」，推出5至6日行程，搭乘列車深度體驗日本東北之美，享受奧入瀨溪芬多精，在列車駛至岩手縣時，安排搭乘「淨土之濱」遊覽船，且保證入住星野度假村、溫泉百選飯店，無論台北／高雄皆可出發，豐富又多元的行程，絕對值回票價。

此外，日本超人氣列車JR四國觀光列車「伊予灘物語號」，駛於「松山站至八幡濱站」間，3個不同發車點可欣賞到截然不同的景致，分別為橘紅晚霞的「道後編」、日光撒下大海的「雙海編」及迎接伊予灘朝陽的「大洲編」，旅客能一邊品嘗優雅的餐點，伴隨著窗外不同的浪漫景致。

可樂旅遊規劃「伊予灘物語號-道後編」5日行程，提供每人一份精緻下午茶，入住著名道後溫泉飯店，深度探訪四國名勝金刀比羅宮、松山城，搭乘大小步危峽谷遊覽船等，享用日本御膳特色美食，目前僅剩6／4出發一團。可樂旅遊規劃「九州鐵道旅行-特級A列車5日」，同時體驗A列車及萌熊電車KUMAMON，搭乘雙鐵漫遊熊本。

JR「雙星4047列車」以珍珠白作為底色搭配金色線條，2022下半年甫開始運行，列車僅有3節車廂，座位數量相對稀少，可樂旅遊特別包裝「九州鐵道旅行-JR雙星豪華列車5日」，保證旅客搭乘「雙星4047列車」，並在車上享用經典「佐賀牛便當」，名額有限。