尊鴻餐飲集團擴展版圖 宣布跨足烘焙麵包、中式麵食新市場

台灣餐飲市場競爭日益激烈，尊鴻餐飲集團憑藉創新思維與穩健經營，2024年整體業績成長20%，集團創辦人陳詠翔宣布，今年將大舉擴展版圖，除了原有的西式義大利麵品牌外，將涉足中式麵食市場及烘焙業，並正式進軍一級百貨商場，向年營收10億元的目標邁進。

尊鴻餐飲集團為台灣唯一擁有三個義大利麵品牌的企業，消費族群涵蓋不同年齡層與場景。2025年，尊鴻將挑戰中式麵食市場，推出融合台灣古早味與地方特色的全新品牌「条」，首家店預計6月落腳勤美商圈，並將以內部加盟的方式，打造連鎖擴展的商業模式。

陳詠翔表示，尊鴻集團希望帶入更日常的中式味道，涵蓋拌麵、煲湯及手工菜等產品，讓消費者常常享用品味，滿足生活所需的中餐胃。

除了中西式麵食市場，尊鴻餐飲集團也決定跨足烘焙業，正式宣布併購台中知名的軟餅乾品牌「SWEETFULL」，並規劃推出自有麵包品牌「DUM DUM」，以講究的天然食材、進口的原物料研發，職人純樸的心手作烘焙，預計第3季展店，進一步豐富集團的餐飲版圖。

此外，集團具備學區、觀光區、商辦區及藝文娛樂區的經營經驗，2025年將正式進軍百貨市場，為品牌帶來更大成長動能。

尊鴻旗下品牌「HUN混」、「JAI宅」及「嵩sung」三個品牌，2025年亦將持續展店，強化市場佔有率，以台灣為根基，積極為未來海外市場佈局。

後疫情時代，台灣餐飲業面臨原物料上漲與人力短缺的挑戰，尊鴻餐飲集團憑藉穩定的國內外供應鏈及主廚專業，確保食材品質，同時推動「夥伴文化」，以開放溝通取代傳統高壓管理，提供Z世代發展舞台，成功留住人才，也造就許多年輕的「老」夥伴一同成長。

除此之外，集團擁有特有的福利政策-旅遊基金，以每日1,500元的補助特休方式，贊助員工的酒店、美食，機票等費用，鼓勵員工增廣見聞，增加的工作幸福感。這種人性化的經營模式，成為集團持續擴展的重要基石。

尊鴻集團創立於2014年，至今邁入第11年，目前已建立專業研發中心、中央廚房，教育體系與行銷、營運團隊，透過嚴格品質管控與科學化管理，確保食品安全與服務水準，提供更優質的用餐體驗。

展望未來，陳詠翔說，尊鴻始終以「讓從事餐飲業，成為一種驕傲」為目標，致力於打造溫暖、值得信賴的用餐與工作環境，陪伴夥伴與顧客共同成長，持續引領台灣餐飲市場邁向新高度。