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工具機廠多角化布局 邁進高值化
面對全球競爭，台灣工具機及零組件廠多角化布局，從AI機器人、電動車、航太、新能源到半導體領域，持續向高值化發展。而工具機產業化身科技業推手，向國際AI、半導體加值聯盟邁進。
尤其，近幾年台灣工具機業者強攻半導體設備，包括東台、百德等已切入並與國際大廠結盟。
友嘉集團工具機事業群董事長黃威翌表示，台灣的護國神山台積電，近幾年在國內外持續擴大投資設廠，帶動相關供應鏈的設備需求，尤其台積電（2330）宣布加碼1,000億美元投資美國，友嘉集團在美國深耕已久，占有絕對的優勢。
其他台廠在國際半導體供應鏈中，藉由持續發表創新半導體設備或關鍵零組件技術，結盟艾司摩爾、美國應材、科林、科磊等國際半導體設備大廠，躋身供應鏈。
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