快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

工具機廠多角化布局 邁進高值化

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導

面對全球競爭，台灣工具機及零組件廠多角化布局，從AI機器人、電動車、航太、新能源到半導體領域，持續向高值化發展。而工具機產業化身科技業推手，向國際AI、半導體加值聯盟邁進。

尤其，近幾年台灣工具機業者強攻半導體設備，包括東台、百德等已切入並與國際大廠結盟。

友嘉集團工具機事業群董事長黃威翌表示，台灣的護國神山台積電，近幾年在國內外持續擴大投資設廠，帶動相關供應鏈的設備需求，尤其台積電（2330）宣布加碼1,000億美元投資美國，友嘉集團在美國深耕已久，占有絕對的優勢。

其他台廠在國際半導體供應鏈中，藉由持續發表創新半導體設備或關鍵零組件技術，結盟艾司摩爾、美國應材、科林、科磊等國際半導體設備大廠，躋身供應鏈。

半導體 台積電 美國

延伸閱讀

台積電美國投資1000億美金 綠議員讚：果然是護國神山

台積電擴大對美國投資 現金股利增長空間恐遭壓縮

【重磅快評】政治版「賴公移山」 台積電變美國神山？

嘆台積電將成半屏山 王金平疾呼這產業成新護國神山：最多4年可努力

相關新聞

工具機大展引爆大商機 半導體設備訂單 上看千億

台積電擴大投資美國，再度掀起半導體投資熱。台北國際工具機展半導體設備領域精銳盡出，包括友嘉、東台、百德、瀧澤科、和大、上...

工具機廠多角化布局 邁進高值化

面對全球競爭，台灣工具機及零組件廠多角化布局，從AI機器人、電動車、航太、新能源到半導體領域，持續向高值化發展。而工具機...

智慧經營／菲律賓蘇比克灣台商協會會長張哲嘉 搭起台菲合作橋梁

遠赴海外打拚，從基層不斷往上爬如今搖身一變已成為菲律賓蘇比克灣台商協會會長，張哲嘉不僅僅是台商會長，如今也自己在菲律賓成...

法律頻道／創新商業模式 提升企業價值

在尖端科技透過網路技術可以快速普及化的世界中，「創新」不僅是科技的進步，更多的可能是一種「商業模式」的突破。許多台灣企業...

古書今贏／戰略思維六大行動

大部分的人，耳目所聞所見，受限時空、壽命，以致侷限表面，看到了溪谷的魚，可能純欣賞，或只想一飽口腹，對領導者來說，卻是涉...

管理錦囊／精進溝通 先培養洞察力

有一句俗話說：「見人說人話，見鬼說鬼話」，指的是說話時必須考慮對象，才能達到溝通的效果。也就是說，我們必須認清溝通不能自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。