古書今贏／戰略思維六大行動

大部分的人，耳目所聞所見，受限時空、壽命，以致侷限表面，看到了溪谷的魚，可能純欣賞，或只想一飽口腹，對領導者來說，卻是涉及生物學、動力學、流體學、地理學、人生哲學、市場商機等多元的知識應用。

所以《莊子．秋水》：「井蛙不可語於海者，拘於虛者；夏蟲不可以語於冰者，篤於時也。」提升高度、擴充深度、拉大廣度是領導者必修課程。

優質的領導者，在人群中談笑自若又與眾不同，深信我命由我不由天，但是不狂妄自大；面對挑戰磨難，不意氣用事，卻非膽怯畏縮，總能激勵自己，引領團隊創造共同價值，以戰略性思維付諸以下六大行動：

一、高瞻遠矚勾勒宏圖：以高瞻宏觀的視野，觀測評估先天和既有處境，以及所掌握和可取得的資源、所擁有和欠缺應補足的能力，從而制定戰略地圖。

二、自律共識誠信透明：擁有高道德標準，與成員連結一體，由上而下建立共識，不高高在上自絕門外，讓人心悅誠服，願意託付信賴。

三、感性關愛言發於衷：為人守信重義，了解追隨者，適才適任提升能力，給予精神和實質激勵，激發潛能無私貢獻，不用擔心懂得愈多壓榨愈多。

四、有效溝通授權信任：明確傳達指令，不毫無所知故作莫測高深，確保成員充分理解，允許意見表達無責回饋，無心錯犯給予機會，使其無憂無懼，勇於發揮樂意向善。

五、理性決策積極行動：拋開私人意氣情緒，絕不敷衍應付；情資蒐集理性科學，權衡評估以整體利益為優先，在關鍵時刻出擊行動。

六、靈活應變慨當以責：面對情勢不確定性，根據最新情資調整策略，絕不一意孤行或畏懼退縮，找尋解決方案，有福同享有責我當。

領導思維必須轉化成行動，才能實現成功；《孫子兵法·軍爭篇》：「用兵之法…要知迂直之計，以迂為直，以患為利。」知道「爭什麼？何時爭？如何爭？」至關重要。

換句話說，領導者決定核心目標，親身涉入了解戰況，復跳脫戰局，以客觀角度評估得失，不為小利而動，才能做出最佳決策。

這時候採取沙盤（兵棋）推演，集聚眾人智慧，擬定出的行動，結合應變方案，可防止偏離或被突發事件動搖，大幅降低敗戰風險，獲得最佳戰果（少敗也是勝利）。

井然有序強而有力、兼顧隱密的行動，有助於快速有效達成目標。日本幕府時代有五大名將：織田信長、豐臣秀吉、德川家康、伊達政宗、武田信玄。其中，武田信玄被稱為「甲斐之虎」。

武田信玄領軍宛如迅猛龍，因為仰慕孫子，軍旗上繡寫「風林火山」四個大字，就是源自《軍爭篇》「疾如風，其徐如林，侵掠如火，不動如山。」

面對詭譎多變的市場，領導者可摩想自己就是指揮大將，一旦確認行動目標，當如風般隨機席捲彈性因應、姿態舒緩從容靜肅如林、行動猛烈快速如火一擊而中、根基紮實如山無法撼動。