智慧經營／菲律賓蘇比克灣台商協會會長張哲嘉 搭起台菲合作橋梁

遠赴海外打拚，從基層不斷往上爬如今搖身一變已成為菲律賓蘇比克灣台商協會會長，張哲嘉不僅僅是台商會長，如今也自己在菲律賓成立自己的物流公司天際物流 （SKY MOVEMENT LOGISTICS INC）。

海外打拚 順勢自立門戶

張哲嘉指出，自己從2012年就來到菲律賓當起人人口中的「台幹」，不過這也是一連串的因緣巧合，自己一直在規劃接下來的人生道路，當時認為外語能力是不可或缺的技能之一，因此畢業後就到澳洲打工度假，試著強化自己的外語能力。

張哲嘉坦言，雖然去澳洲打工度假的經歷很有趣，「但說真的要練好英文還是有差距」，因此當時就想轉往唸語言學校，打下更紮實的基礎，不過，在考量到自己的經濟現況後，就選了官方語言也是英文的菲律賓唸語言學校，相對便宜，沒想到就是這個選擇讓他與菲律賓結下不解之緣。

「唸完語言學校後，正巧遇上東隆五金公司正在尋找派往菲律賓的生產管理人員」張哲嘉說，剛好當時他們有開缺，自己也曾在菲律賓待過一段時間，覺得菲律賓當地的生活步調相對台灣慢，且薪資也不錯，就此開啟在菲律賓打拚的道路。

他說，自己在東隆五金當生產管理人員一段時間後，恰好遇到松玥建設（MSK集團）董事長蘇國芳在找特助，「有幸能在蘇董事長身邊學習，經過五年的歷練後，就想著自己可以出來自立門戶，而蘇董事長也贊同他出去闖，他就順勢成立天際物流、目前擔任總經理職務」，雖然前期很辛苦又剛好遇到疫情，不過就在近期也逐漸讓工作平穩下來，去年公司換到更大的辦公室，對於今年可以樂觀看待能夠有更多盈餘。

除了物流公司，張哲嘉其實還有更大的任務，他目前是菲律賓蘇比克灣台商協會會長，主要工作不僅是維繫當地台商，也要協助菲律賓當地台商與台灣這邊的相關連結，然他目前也讓蘇比克灣台商協會賦予更重要的任務，就是培育人才並希望能串連起台菲兩地的合作。

產學合作 助台商找人才

張哲嘉說，台灣缺工狀況他也清楚，而在菲律賓目前還有人口紅利，因此就想到也許可以運用自己的力量，協助菲律賓當地學生到台灣實習，透過產學合作達到雙贏局面，不僅讓菲律賓當地學生有了國際實習的經驗，也能讓台灣缺工問題獲得緩解。

目前主要是著重在餐飲旅宿業，張哲嘉表示，台灣現在最缺的恐怕還是旅宿業，而正好近期觀光署有放寬外國籍學生來台實習的時間，這恰好是自己可以協助的部分，他透過菲律賓官方單位去篩選合適的學校，並與台灣有人才需求的旅宿業者簽訂合作契約，在其中穿針引線，讓台菲兩方都能獲得需要的部分，他覺得這件事雖然累，但也相當值得。

張哲嘉強調，雖然身為台商，大多時間也都在菲律賓，但還是很希望自己能幫台灣做點事，他坦言，促成這件事並沒有任何獲利，甚至菲律賓學生如果初期沒有資金買機票、支付行政作業相關流程，他都可以免息貸款給這些學生，目的就是希望他們能到台灣來學習，並且也能真的透過這樣的方式促進台菲雙邊的情誼，因為來台灣實習過的學生，確實回到菲律賓對於台灣的印象都很好，也都很願意再進入台企工作，他的核心理念只有一個「把事情做好比較重要」，在推動這件事情上他認為自己責無旁貸。