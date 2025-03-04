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洋桔梗橫式包裝外銷新技術 瓶插壽命增2天

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「洋桔梗橫式包裝外銷技術」，提高洋桔梗空運運輸效益25%至30%，更提升瓶插壽命2天。記者李柏澔／攝影
「洋桔梗橫式包裝外銷技術」，提高洋桔梗空運運輸效益25%至30%，更提升瓶插壽命2天。記者李柏澔／攝影

農業部農業試驗所與商榮實業有限公司產學合作研發「洋桔梗橫式包裝外銷技術」，能有效降低產銷成本，提高洋桔梗空運運輸效益25%至30%，且「洋桔梗預措保鮮液」以一劑處理方式取代現行預措加保鮮液兩階段處理，不但可降低處理成本，還具有強殺菌力，平均提升瓶插壽命2天，提升我洋桔梗在國際的外銷競爭力

農試所今天辦理技術發表記者會，農試所表示，洋桔梗為台灣第三大重要外銷切花，廣受日本與歐洲市場歡迎，洋桔梗吸水性強，花瓣薄易失水，因橫放時受背地性影響使得花頸容易彎曲，故多以直立箱體搭配保鮮液容器進行包裝運輸。

農試所花卉分所副研究員賴思倫指出，近年台灣洋桔梗切花品質提升及大花品系逐漸增加，固定規格的切花包裝箱空間變得擁擠，以致花朵易因擠壓而變形；另一方面，直立箱內所盛裝之保鮮液有可能於貯運過程中滲出，導致紙箱受潮、切花缺水，甚或發生花損狀況。

賴思倫說，為提升我國洋桔梗外銷貯運效益，並降低整體產銷成本，2022年投入研發並結合產業實務經驗，於2024年開發「洋桔梗橫式包裝外銷技術」三步驟，透過採收前「矽酸鉀溶液處理技術」，減少貯運期間花頸斷梗及彎曲的比例；另研發「洋桔梗預措保鮮液」，以一劑處理方式取代現行預措加保鮮液兩階段處理，既降低處理成本又具有強殺菌力，平均提升瓶插壽命2天；最後搭配「橫式包裝處理技術」，穩定洋桔梗切花包裝外銷品質。

農試所強調，「洋桔梗橫式包裝外銷技術」目前產業已實際應用於空運輸日，外銷市場對於橫式包裝技術處理之洋桔梗切花到貨品質及外觀，亦給予高度評價與肯定，未來將增加台灣栽培洋桔梗的品種多樣性，提升國際外銷產業競爭力。

日本 競爭力 農業部

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