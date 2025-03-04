友嘉何事自評50分？睽違6年再度攜手新漢 補齊智慧製造關鍵拼圖

全球前三大工具機業者友嘉集團4日宣布與新漢集團合作「綠色工具機 AIoT智能解決方案」，友嘉從自研5G AI工廠到與新漢合作，友嘉董事長黃威翌坦言，過去集團自己開發只能做到50分，無法一次到理想狀況，新漢在AI工廠應用已十分知名，不如雙方攜手快快搶進滿足客戶需求。

友嘉集團總裁朱志洋、新漢董事長林茂昌、友嘉董事長黃威翌與新漢智能系統副總阮北山4日出席工具機展聯合記者會，發表「綠色工具機 AIoT智能解決方案」，將現場17台友嘉各式工具機串連，打造AI戰情室看板（NEXWALL）模擬製造業現場運行的各種智慧工廠數位孿生系統，提供企業主圖像化即時戰情、碳排追蹤及AI問答戰情分析。

然而，2019年新漢就曾與友嘉集團在智慧製造上結盟，睽違6年雙方再度發布深度合作，有哪些不同？這可從黃威翌頻頻誇讚新漢看出端倪，他指出，新漢在軟體應用表現知名，合作過程中，一旦客戶提出需求，新漢都能即時瞭解並呈現出來，此次合作可說是在友嘉的基礎智慧上，結合新漢的AI數據運用。

黃威翌直言，過去友嘉也嘗試自己研發AI智慧戰情室，但一直處於50分的狀況，沒有辦法一次做到理想，未來透過跟新漢軟硬體（AI平台及閘道器等硬體）一起提供客戶，軟體可以是賣斷或維運合約方式滿足需要。

「客戶在意的是生產製造時的良率跟稼動率，老闆希望能問一句：生意好不好？就能即時在戰情儀表顯示出來，但一般狀況是老闆問生意如何？員工得找財務部、會計部及業務部資料統合彙整，花半天甚至一兩天功夫做出來，如今數據都能即時呈現。」黃威翌表示。

據了解，此次雙方合作，就是黃威翌力邀新漢一起合作，雙方後續還要就合作模式進一步開會討論。這也是在2019年友嘉宣布大舉投資5G「超級AI工廠」後，從自研策略轉向對外合作，導入AI、數位孿生與物聯網（IoT）技術，讓工具機產業實現全面智慧化。

新漢董事長林茂昌樂觀看待，他表示，2019年跟友嘉集團合作打造全台首條基於開放標準的工業4.0示範產線，當年的示範線並未大規模落地，他解釋原因，智慧工廠落地應用的挑戰比預期更大，包括機械設備本身的異質性、控制器標準不統一，以及 AI 應用與實際產線整合的難度，讓智慧工廠推進速度受限，但AI加速了這個進程，但開放式標準更是關鍵。

如今，雙方將智慧工廠推向全面AI化，更聚焦於數位孿生（Digital Twins）和AI智能代理（AI Agent），讓智慧工廠真正落地，一切則歸功於AI技術發展迅速。

林茂昌強調，開放標準是工具機產業蓬勃發展的前提。物聯網帶來巨大的商機，但若缺乏開放標準，產業將難以蓬勃發展。 因此，建立開放標準的AIoT數位轉型平台，能促進設備層、聯網層、數據層與決策層的無縫連接，實現數位與淨零的雙軸轉型，任何客戶主的提問，AI都能在一小時內算出答案。