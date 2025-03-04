亞昕砸約11.39億買台中大里區土地

亞昕（5213）4日公告，斥資約11.39億元買下台中市大里區大仁段319、320、320-1地號等3筆土地及55、56、3128建號等3筆建物，土地面積約585.341坪，交易人為自然人；另，董事會決議購入新竹市營建用地，惟目前洽談中，待實際成交後再行公告。

亞昕去年以來積極購地，亞昕指出，目前手中已完工、在建中及儲備案源，區域遍及雙北市、桃園、新竹、苗栗、台中等，在手庫存量豐富，皆為未來3年後的業績預先鋪路。

此次購置的台中市大里區大仁段，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，當地將有太子置地廣場的商場加持，本身區域房市成熟，新案價碼可在5字頭，此次北部建商先前早在台中傳出大舉獵地消息，雖房市不佳卻再下一城，由於算是區域當中穩健發展地帶，出手倒也慎重而非冒進，後續應可期待在地族群、剛需買盤的主力市場。