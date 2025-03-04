雲林離岸風場正式啟用 離岸風電裝置容量突破3GW

允能風電4日宣布，總裝置容量640MW的雲林離岸風場正式啟用、全面併網運轉，此為台灣單一案場規模第二大的營運風場。雲林離岸風場落成，使台灣離岸風電建置容量突破3.04GW，雲林縣在全國各縣市再生能源裝置容量排名躋升第三名。

允能是由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO集團）及日商双日株式會社共同投資成立，負責雲林離岸風場的建置與營運。風場預計於2025年六月正式商轉，由道達爾能源負責技術營運管理，天豐新能源接續負責其他層面的管理服務。

雲林離岸風場距台灣西部海岸線8至17公里，水深介於7至35公尺，風場總面積達82平方公里，共設80座風機，發電電力經由雲林縣台西鄉和四湖鄉的兩座陸上變電站分別饋入電網。風場依據兩份20年期購售電合約，供電給台電。

天豐新能源執行長Patrick Lammers表示，雲林離岸風場的正式啟用，對於天豐新能源、允能的合作夥伴及台灣的綠色能源發展，都是一項重大成就。它不僅是台灣最大的離岸風場之一，也是天豐新能源在亞太地區第一個正式營運的專案，感謝所有參與專案的合作夥伴，特別是台灣政府在整個過程中的大力支持。

道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny指出，這座640MW風場約佔道達爾總能源產出的10％，作為雲林離岸風場的技術營運商，將進一步強化在離岸風電領域的專業經驗，並應用於未來德國、丹麥和英國的專案。